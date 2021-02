Le news di oggi: Fontaines D.C., Dry Cleaning, Bonnie Prince Billy, Major Murphy, Vaccines

Come era prevedibile, non si terrà il concerto dei Fontaines D.C. inizialmente previsto per il 13 marzo ai Magazzini Generali di Milano. Lo show, al pari dell’intero tour europeo, è stato rinviato di oltre un anno, e avrà luogo, sempre nella location meneghina, mercoledì 23 marzo 2022. I biglietti, da tempo in prevendita sui circuiti Ticketmaster e Ticketone, costano 22 euro più diritti e commissioni. Gli ingressi già acquistati rimangono ovviamente validi.

È finalmente arrivato il momento dell’album di debutto dei Dry Cleaning: ‘New Long Leg‘ uscirà il 2 aprile via 4AD e conterrà il singolo diffuso qualche settimana fa, ‘Scratchcard Lanyard‘, oltre al nuovo ‘Strong Feelings‘. Entrambe, come del resto tutto il disco, sono state scritte durante il primo lockdown “che ha amplificato tematiche a cui ero comunque interessata“, afferma la frontwoman Florence Shaw.



È un momento di incessante attività per Will Oldham aka Bonnie ‘Prince’ Billy: una serie di cover insieme a Bill Callahan, oltre a brani di vario tipo con Matt Sweeney, sono stati diffusi negli ultimi mesi a cadenza regolare. Con quest’ultimo, però, c’è di più: il 30 aprile arriverà ‘Superwolves‘, album congiunto e seguito di un altro disco realizzato in comunione, ‘Superwolf‘ (al singolare) del 2005. Tra le 14 tracce in scaletta vi sono il precedente singolo ‘Make Worry For Me‘ e il nuovo estratto ‘Hall Of Death‘, scritta insieme ad Ahmoudou Madassane e suonata con l’altro chitarrista tuareg Mdou Moctar.



Aprile sarà anche il mese del nuovo album dei Major Murphy. ‘Access‘ segue l’esordio di tre anni fa, il gradevolissimo ‘No. 1‘, e sembra mantenerne la grande vocazione melodica: il nuovo singolo ‘In The Meantime‘ è un bel power-pop che segue l’altrettanto orecchiabile title-track diffusa qualche settimana fa.



‘Cosy Karaoke‘ è il titolo di un nuovo EP dei Vaccines: indicativo, giacché composto esclusivamente di cover. Tra di esse, il primo estratto, il rifacimento di ‘High Horse‘ di Kacey Musgraves, una loro versione di ‘Fire‘ di Waxahatchee, ma soprattutto il curioso remake di ‘No One Knows‘ dei Queens Of The Stone Age. Per ascoltarlo, bisognerà però attendere la data di pubblicazione dell’opera, prevista per il 5 marzo prossimo.