Le news di oggi: Fontaines D.C., Rolling Blackouts C.F., Dirty Projectors, Woods, Lianne La Havas, Arlo Parks

Arriverà molto prima del previsto il secondo album dei Fontaines DC. ‘A Hero’s Death‘ uscirà a poco più di un anno e tre mesi di distanza dal celebratissimo ‘Dogrel‘, il 31 luglio prossimo. Il titolo è, come spesso accade per il quintetto di Dublino, ispirato alla letteratura: è una citazione dello scrittore concittadino Brendan Behan. Il sito della loro etichetta, la Partisan Records, descrive il nuovo disco come “intensamente sicuro di sé, paziente e complesso” e “tutto tranne che una riedizione della spavalda energia del loro primo LP“. Contestualmente, la band irlandese ha diffuso il video dell’ambizioso primo singolo, che si chiama anch’esso ‘A Hero’s Death‘, e che vede protagonista Aidan Gillen, il Ditocorto di Games Of Thrones.



Altra rockband di cui attendiamo con trepidazione il sophomore sono i Rolling Blackouts Coastal Fever: come già noto, ‘Sideways To New Italy‘ arriverà il 5 giugno per Sub Pop. Ieri ne è stato diffuso un terzo estratto (dopo ‘Cars In Space‘ e ‘She’s There‘) che si intitola ‘Falling Thunder‘. Il video, girato con il suo smartphone dall’amico Jamieson Moore, è un collage delle vacanze del regista non in New ma in Old Italy, ovvero il nostro paese, nello specifico in Sicilia, Sardegna e Isole Eolie. Molto toccante il messaggio in apertura: “Questo video è dedicato ai nostri amici in Italia“.



I Dirty Projectors sembrano davvero averci preso gusto con il formato EP. Dopo ‘Windows Open‘, uscito poco più di un mese fa, è la volta di ‘Flight Tower‘, che conterrà altre quattro tracce, cantate questa volta non più dalla chitarrista Maia Friedman ma dalla percussionista Felicia Douglass. Uscirà il 26 luglio per Domino, e sarà seguito da altre due pubblicazioni analoghe, rispettivamente interpretate vocalmente dall’altra tastierista Kristin Slipp e dal leader del gruppo Dave Longstreth. Primo estratto dal nuovo EP è un brano chiamato ‘Lose Your Love‘.

Nuovo LP in vista anche per i Woods; ‘Strainge To Explain‘ uscirà il 22 maggio. Il gruppo psych-folk di Brooklyn ne ha condiviso oggi un nuovo estratto, il terzo: si tratta di un brano più vispo del solito chiamato ‘Can’t Get Out‘, titolo decisamente appropriato di questi tempi. Segue i già condivisi ‘Where Do You Go When You Dream?‘ e ‘Strange To Explain‘.

Verrà pubblicato il 17 luglio da Nonesuch il terzo album di Lianne La Havas. Intitolato semplicemente ‘Lianne La Havas‘, conterrà il nuovo singolo ‘Paper Thin‘, il precedente ‘Bittersweet‘ e anche una cover dei Radiohead, ‘Weird Fishes‘. La cantautrice londinese descrive così il suo nuovo lavoro: “E’ la cosa più vicina alla pura espressione di me. Non è la nuova direzione della mia musica, ma la mia realtà ed animato dalle mie emozioni“.





Nuova canzone pure per la nostra beniamina Arlo Parks: si intitola ‘Black Dog‘ ed è dedicata a tutti coloro che soffrono di depressione. E’ accompagnata da un video diretto da Molly Burdett, e segue di qualche mese l’altro singolo ‘Eugene‘. Non è purtroppo ancora chiaro se le due tracce faranno parte della scaletta dell’LP d’esordio della cantautrice anglo-nigeriana, che non dovrebbe comunque tardare molto.