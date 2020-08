Le news di oggi: Future Islands, Idles, Sophia, Keaton Henson, Japanese House

Era nell’aria, e oggi è arrivata l’ufficialità: i Future Islands hanno pronto un nuovo album, che si intitola ‘As Long As You Are‘ e che uscirà il prossimo 9 ottobre per 4AD. Si tratta del sesto LP in carriera per la band di Greenville (North Carolina), terzo per la celeberrima label inglese. Co-prodotto dal quartetto insieme a Steve Wright, conterrà 11 tracce tra cui il singolo già noto da qualche settimana, ‘For Sure‘, e il nuovo ‘Thrill‘.



Del disco nuovo degli Idles, ‘Ultra Mono‘, si sa da tempo. Uscirà il 25 settembre per Partisan Records, con 12 brani in scaletta di cui quattro sono già di pubblico dominio: ‘Mr. Motivator‘, ‘Grounds‘ e ‘A Hymn‘ da settimane, e il nuovo estratto ‘Model Village‘ da ieri. Al brano, un punk-rock tirato che ricorda quelli degli esordi del gruppo di Bristol, è peraltro associato un video animato diretto nientemeno che da Michel Gondry, celeberrimo regista di ‘Eternal Sunshine Of The Spotless Mind‘ ma anche di storici videoclip di Daft Punk e Bjork.



Del nuovo LP dei Sophia, ‘Holding On / Letting Go‘, si sa da tempo. Doveva uscire in un primo momento il 24 aprile, ma è stato posticipato causa lockdown, e arriverà anch’esso il 25 settembre. Robin Propper-Sheppard ne ha condiviso oggi un altro brano molto bello, che si intitola ‘Undone. Again.‘, e segue altri due estratti, ‘Alive‘ e ‘We See You (Taking Aim)‘. Saranno con grande probabilità tutti suonati nel concerto che la band inglese terrà il 13 dicembre a Milano (location da confermare).



Nuovo LP anche per Keaton Henson, che ha confermato la pubblicazione di ‘Monument‘ per il prossimo 23 ottobre via PIAS. Il disco conterrà due singoli già noti, ‘Ontario‘ e ‘Career Day‘, oltre a ‘Prayer‘, straziante tributo al padre da poco scomparso. Nell’album, tra l’altro, suona la batteria Phil Selway dei Radiohead.



Una collaborazione d’eccezione la può vantare pure Amber Bain alias The Japanese House. È quella di Justin Vernon, che canta con lei in una canzone intitolata ‘Dionne‘. Il brano farà parte di un nuovo EP di quattro brani della cantautrice inglese, denominato ‘Chewing Cotton Wool‘, che si può già ascoltare sulle piattaforme streaming.