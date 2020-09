Le news di oggi: Gorillaz, New Order, Beabadoobee, Seamus Fogarty, Yukon Blonde

Diventerà un album ‘Song Machine‘, la raccolta di singoli dagli importantissimi featuring che da qualche mese i Gorillaz stanno condividendo a cadenza regolare. Ultimo della lista è ‘Strange Timez‘, brano in cui a prestare la voce è niente di meno che Robert Smith dei Cure. La canzone sarà anche una sorta di title-track della raccolta, la cui denominazione completa sarà ‘Song Machine: Season One – Strange Timez‘, che verrà pubblicata il 23 ottobre. Due le versioni: quella standard, con 11 tracce tra cui i precedenti capitoli contenenti lo stesso Smith, Slowthai, Slaves, Fatoumata Diawara, Peter Hook, Georgia, Octavian e Schoolboy Q, oltre a nuovi con Elton John, 6lack, Beck, St. Vincent, Kano, Roxani Arias e Leee John. Quella deluxe, invece, di pezzi ne avrà sei in più, tra cui l’ultima registrazione del compianto Tony Allen e poi Earthgang, Joan As Police Woman, Goldlink, Unknown Mortal Orchestra, Moonchild Sanelly, Jpegmafia e Chai.

È di ieri invece la diffusione del primo brano inedito dei New Order degli ultimi 5 anni: si intitola ‘Be A Rebel‘ e doveva aiutare a promuovere il tour congiunto con i Pet Shop Boys che comprensibilmente è stato rinviato all’anno prossimo. “Non potremo suonare per un po’“, afferma la storica band inglese in una nota, “ma la musica è qualcosa che possiamo sempre condividere tutti insieme. Spero vi possa divertire… fino a che non ci incontreremo nuovamente“.



Siamo sempre in trepida attesa di ascoltare per intero ‘Fake It Flowers‘, LP d’esordio di Beabadoobee, per cui dovremo aspettare sino al 16 ottobre. Per fortuna la cantautrice inglese non smette di condividerne estratti: l’ultimo, uscito ieri, si chiama ‘Worth It‘, è piuttosto elettrico e rumoroso come fossimo ancora nei ’90s, e dunque segue con coerenza i precedenti ‘Care‘ e ‘Sorry‘ anche per l’ottima qualità.



Verrà pubblicato da Domino il prossimo 6 novembre ‘A Bag Of Eyes‘, il nuovo album di Seamus Fogarty. Il disco segna un significativo cambio stilistico per il cantautore irlandese: “Ho voluto fare musica che contrastasse di proposito con il mio materiale più tradizionale, incorporando l’elettronica nel processo di scrittura“. ‘Johnny K‘, il primo singolo, è ad esempio pieno di suoni sintetici e drum machine, nonostante sia un brano di chiara derivazione Irish-folk.



Nuova musica anche da parte degli Yukon Blonde, che una settimana dopo, il 13 novembre, faranno uscire ‘Vindicator‘, loro quinto album con questo moniker. Dal disco erano già state diffuse nelle settimane precedenti due canzoni, ‘Get Precious‘ e ‘In Love Again‘, che da oggi si sa faranno parte di una scaletta che conterrà anche il nuovo estratto, il ballabile ‘You Were Mine‘. Sono tutte state registrate in uno chalet sull’isola di Galiano vicino Vancouver, dove la band canadese ha la propria sede operativa.