Le news di oggi: Hayley Williams, Kid Francescoli, Mystery Jets, Sparta

E’ tempo di esordio solista per Hayley Williams, frontwoman dei Paramore. L’8 maggio, via Atlantic Records, pubblicherà ‘Petals For Amor‘, LP che la stessa musicista americana descrive come “una tra le cose di cui vado più orgogliosa come liricista” e anche “un progetto che ha beneficiato di innocenza e onestà musicale, nel quale ho sperimentato un po’ di più“. Primo singolo è un brano intitolato ‘Simmer‘, che è accompagnato da un video diretto da Warren Fu.



Molto meno bisognerà attendere per il nuovo album di Kid Francescoli: ‘Lovers‘ arriverà tra poco più di una settimana, il 31 gennaio. Come esplicita il titolo, si tratta della celebrazione della nuova fiamma di Mathieu Hocine, la cantante franco-brasiliana Samantha. Vocalist del progetto non sarà più dunque Julia Minkin, ma la stessa Samantha oltre ad altre voci femminili. Ultimo estratto in ordine di tempo è un brano electro-pop intitolato ‘So Over‘, a cui collabora iOni. Kid Francescoli sarà dal vivo all’Ohibò di Milano venerdì 28 febbraio, unica sua data italiana.



Superati, per fortuna, i problemi di salute del frontman Blaine Harrison, i Mystery Jets sono pronti a far uscire il loro nuovo disco, inizialmente programmato per settembre. ‘A Billion Heartbeats‘, loro settimo LP in carriera, arriverà il 3 aprile via Caroline International, ed è anticipato da un nuovo estratto , intitolato ‘Pretty Drone‘, che la nota stampa descrive come “una chiamata alle armi ricca di melodie alla Queen del periodo ’70s“.

Dopo la ricomposizione degli At The Drive In e la successiva nuova fuoriuscita del bassista Jim Ward, è tempo del ritorno sulle scene anche del suo progetto temporalmente successivo, gli Sparta. Il 10 aprile per Dine Alone uscirà infatti ‘Trust The River‘, nuovo album che giunge a 14 anni di distanza dal precedente ‘Threes‘. Un primo estratto, ‘Graveyard Luck‘, era già stato diffuso qualche settimana fa; oggi è la volta di ‘Believe‘, pezzo che ricorda vagamente gli U2.