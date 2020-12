Le news di oggi: Hold Steady, Muzz, Viagra Boys, Strokes, Phoebe Bridgers

Le iniziali che vedete nell’immagine qui sopra rappresentano “The Hold Steady” e “Open Door Policy“, ovvero intestazione e titolo di quello che sarà l’ottavo LP della band di Brooklyn. Prodotto da Josh Kaufman dei Muzz, uscirà il 19 febbraio 2021 via Positive Jams/Thirty Tigers, e conterrà 11 tracce. “Il nostro disco musicalmente più esteso” lo definisce il frontman Craig Finn, che aggiunge essere stato “approcciato più come un album che come collezione di singole canzoni“. Ad anticiparlo un brano intitolato ‘Family Farm‘, molto in linea con la tradizione folk-rock del gruppo.



Sarà invece un EP di cover quello che proprio i Muzz pubblicheranno settimana prossima, il 9 dicembre. Intitolato semplicemente ‘Covers‘ EP, conterrà quattro brani rispettivamente di Bob Dylan, Mazzy Star, Tracy Chapman e Arthur Russell, la cui ‘Nobody Wants A Lonely Heart‘ è il primo estratto diffuso oggi.



Manca ormai poco più di un mese a ‘Welfare Jazz‘, il nuovo album dei Viagra Boys. Uscirà l’8 gennaio per YEAR0001, e conterrà anche ‘Creatures‘, nuovo singolo reso pubblico da poche ore. Un synth-pop piuttosto atipico per la band svedese, lontano (anche a livello di BPM) dal sincopato punk-rock che li ha resi celebri.



‘The New Abnormal‘ è ormai uscito da quasi otto mesi, ma gli Strokes continuano a promuoverlo, nello specifico con un video per ‘The Adults Are Talking‘, che è anche l’opener del disco. Illustre la regia, di Roman Coppola (frequente collaboratore della band newyorkese), e particolare il tema scelto, le World Series di baseball, con Julian Casablancas che si cimenta in battuta.



Phoebe che dirige Phoebe: è successo per ‘Savior Complex‘ (inclusa nel recente LP ‘Punisher‘), l’ultimo video di Phoebe Bridgers, che vede alla regia Phoebe Waller-Bridge, creatrice e protagonista della celeberrima serie TV ‘Fleabag‘. Nella clip, che per il momento si può vedere solo su Facebook, appare Paul Mescal, attore protagonista in un’altra serie inglese, ‘Normal People‘.