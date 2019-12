Le news di oggi: Idles, Ben Harper, Woodkid, Bad Religion, Follakzoid, Mondo Generator

La notizia di questa mattina è doppiamente rallegrante: gli Idles torneranno in Italia e lo faranno per presentare il nuovo album, che dunque dovrebbe uscire entro l’estate. Joe Talbot e soci saranno infatti sabato 11 luglio 2020 al Parklife Festival, presso il Parco della Musica di Padova, data unica nel nostro paese. I biglietti, in prevendita sull’app Dice, costano 34,50 euro tutto compreso.

Anche Ben Harper sarà dalle nostre parti la prossima estate. Cinque i concerti: mercoledì 15 luglio in piazza Castello a Marostica (VI), venerdì 17 in piazza Napoleone a Lucca per il locale Summer Festival, quindi mercoledì 5 agosto alla festa di Radio Onda d’Urto a Brescia, sabato 8 al Teatro Antico di Taormina e lunedì 10 al Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR). I biglietti sono in prevendita da oggi, esclusi diritti e commissioni costano tra 40 e 60 euro per la data veneta, tra 40 e 90 per quella toscana, 30 euro per lo show lombardo, tra 44 e 96 euro per quello siciliano e tra 40 e 50 euro per quello sardo.

Un concerto italiano pure per Woodkid: lunedì 29 giugno sarà al Teatro Romano di Verona, all’interno del Rumors Festival. I biglietti per lo show del cantautore parigino costano 32 euro per la gradinata e 40 per la platea, ai prezzi vanno aggiunti diritti e commissioni di prevendita, disponibili su Ticketmaster e Ticketone dalle ore 11 di lunedì prossimo.

Saranno tre invece gli appuntamenti con i Bad Religion: i celeberrimi punk rocker americani suoneranno martedì 11 agosto alla festa di Radio Onda d’Urto a Brescia e mercoledì 12 al Festival di Majano (UD). Tra il 15 e il 17 saranno poi parte del cast del Bay Fest di Bellaria Igea Marina (RN). I biglietti per la data bresciana saranno disponibili esclusivamente all’ingresso il giorno del live (non si conoscono ancora i prezzi), quelli per la data friulana sono in prevendita da oggi a 35 euro più diritti e commissioni; gli abbonamenti al festival romagnolo costano 115 euro più commissioni su Mailticket e Vivaticket.

Sono spesso da noi i Follakzoid, e lo saranno ancora ad aprile. La psych-band cilena si esibirà venerdì 24 al Covo di Bologna (prevendite a 12 euro più diritti e commissioni) e sabato 25 al Centro Stabile di Cultura di San Vito di Leguzzano in provincia di Vicenza (biglietti già disponibili su Diyticket a 11 euro più commissioni).

A febbraio ci saranno anche moltissime date, ben dieci, dei Mondo Generator di Nick Oliveri, che come annunciato nei giorni scorsi, proprio in quel mese faranno uscire due nuovi album. Per brevità, vi incorporiamo direttamente il manifesto del tour europeo del gruppo, con i concerti italiani evidenziati nei cerchi rossi.