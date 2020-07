Le news di oggi: Idles, Royal Republic, God Is An Astronaut, Massive Attack

Gli Idles suoneranno ugualmente a Padova, ma bisognerà aspettare un anno. La band di Bristol ha infatti rischedulato il proprio concerto al Parklife Festival, inizialmente previsto domani, per mercoledì 15 luglio 2021. Il prezzo dei biglietti, disponibili in prevendita su Dice, è di 34,50 euro tutto compreso. Quelli già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Ci sarà dunque tempo per assimilare il nuovo LP di Joe Talbot e soci, ‘Ultra Mono’, che uscirà il 25 settembre.

Rinvio anche per i Royal Republic, che si esibiranno al Rock Im Ring Festival di Collalbo (BZ) non certo più oggi, bensì venerdì 9 luglio 2021. I biglietti dovrebbero costare ancora 30 euro più diritti e commissioni di prevendita, come per lo show previsto nel 2020, per cui i tagliandi già acquistati sono riutilizzabili.

Si aggiungono altre due date alle sortite italiane dei God Is An Astronaut, ovviamente nel 2021. A quelle già note del 7 e 8 luglio, rispettivamente a Milano (Magnolia) e Roma (Ippodoromo), si vanno a sommare due concerti programmati per sabato 22 maggio all’Hiroshima di Torino e domenica 23 all’Auditorium San Domenico di Foligno (PG). Le prevendite per lo show piemontese sono già aperte su Mailticket a 26,45 euro più commissioni.

A sorpresa, i Massive Attack hanno pubblicato oggi un nuovo EP di tre brani. Non lo troverete però su Spotify, bensì su YouTube, giacché il progetto è audio-visivo. ‘Eutopia‘, ispirato al libro di Thomas More del 16° secolo ‘Utopia‘, vede la partecipazione di attivisti politici oltre che di colleghi impegnati in tal senso come Algiers, Saul Williams e Young Fathers. I visual sono invece opera di Mario Klingemann. Creato durante il lockdown, il progetto si pone l’obbiettivo di proporre un nuovo modello di società basato su ecologismo e condivisione della ricchezza.