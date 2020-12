Le news di oggi: Iggy Pop, Coldplay, Animal Collective, Clap Your Hands Say Yeah, Chills, Health

Tutti vorrebbero indossare la mascherina che campeggia sulla copertina del nuovo singolo di Iggy Pop, che non è la classica strenna natalizia di questo periodo, bensì un vero e proprio inedito dedicato alla corrente pandemia. ‘Dirty Little Virus‘ è definito dallo stesso Iggy “simile al giornalismo: si chiede chi, cosa, quando, dove“. Al pezzo collabora il trombettista jazz Leron Thomas che lo ha anche prodotto, rendendolo, sostiene Stereogum, “una ruvida ballata rock ‘n’ roll con all’interno un assolo free-jazz“.

Dirty Little Virus by Iggy Pop

È invece un quasi-inedito quello diffuso in giornata dai Coldplay: si intitola ‘Flags‘ ed è un brano che faceva parte delle bonus-track dell’edizione giapponese del loro ultimo album. “Adoriamo questa canzone, ma quando è arrivata tutti gli spazi di ‘Everyday Life‘ si erano già riempiti e abbiamo dovuto distanziarla socialmente dalle altre“, afferma la band inglese in una nota.



Era uscito sulle piattaforme streaming lo scorso luglio ‘Bridge To Quiet‘, EP contenente cinque brani dei sempre prolifici Animal Collective. Tra di essi vi era ‘Rain In Cups‘, opener del disco, al quale è stato dedicato un “live from home” utile a ricordare la pubblicazione in vinile dell’EP, che avverrà il 29 gennaio prossimo.



Del nuovo album dei Clap Your Hands Say Yeah si sa da tempo che arriverà il 12 febbraio. Lo scorso fine settimana il progetto musicale capitanato da Alec Ounsworth ne ha condiviso un terzo estratto, una ballata semi-acustica intitolata ‘Where They Perform Miracles‘.

Singolo nuovo anche per i Chills, che a un paio d’anni di distanza dal loro ultimo LP, ‘Snow Bound‘, hanno reso di pubblico dominio il singolo ‘You’re Immortal‘, che a leggere bene la press-release della Fire Records potrebbe anticipare qualcosa di più corposo previsto per il 2021.



Fa parte della colonna sonora della nuova release del videogame ‘Cyberpunk‘ l’atmosferica collaborazione tra gli Health e i Window Weather intitolata ‘Major Crimes‘. Un duetto analogo a tutti quelli inclusi nella OST, in cui figurano anche Grimes, Rat Boy e Nina Kravitz. ‘Cyberpunk 2077: Radio, Vol. 2‘ si può già ascoltare interamente non solo in consolle, ma anche sulle piattaforme streaming.