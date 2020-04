Le news di oggi: Iggy Pop, L7, Bright Eyes, Deradoorian, Belle And Sebastian

Innanzitutto c’è da fare gli auguri a Iggy Pop, che oggi compie 73 anni. Per l’occasione, l’ex Stooges ha sostanzialmente ri-pubblicato tramite Bandcamp ‘Family Affair‘, una sua cover di un brano di Sly And The Family Stone piuttosto funky e allegro. Sui propri profili ufficiali lo stesso Iggy lo dedica “to all poptimists!“, aggiungendo in un’intervista a BBC 6music che “è una canzone che mi ha sempre fatto sentire bene ed è stata una buona compagnia in questi giorni, spero possa esserlo anche per qualcun altro“. Il pezzo era stato registrato nel lontano 1985 con Bill Laswell alla produzione e Bootsy Collins al basso.

Family Affair by Iggy Pop

Una cover anche per le L7, che hanno rifatto ‘Fake Friends‘ di Joan Jett & The Blackhearts, a cui collabora vocalmente la stessa Jett. Proprio la label di proprietà Joan Marie Larkin (questo il suo vero nome), la Blackheart, l’anno scorso ha pubblicato l’album della reunion della band californiana, intitolato ‘Scatter The Rats‘.



Non si sa ancora quando il nuovo album dei Bright Eyes uscirà di preciso (certamente entro fine anno), ma oggi ne è stato condiviso il secondo estratto, una canzone intitolata ‘Forced Convalescence‘ che vanta la particolarità di ospitare il basso di Flea dei Red Hot Chili Peppers (oltre a un coro di otto elementi).



Anche Deradoorian pubblicherà il suo nuovo LP nel 2020, ma ne ha appena spostato la data di uscita dal 22 maggio al 18 settembre. In ‘Find The Sun‘, che arriverà via Anti-, ci sarà anche il singolo reso di pubblico dominio oggi, un brano denominato ‘Monk’s Robes‘.



I Belle And Sebastian vogliono invece sfruttare il lockdown per consentire ai propri fan di aiutarli a scrivere nuova musica. Il progetto si chiama ‘Protecting The Hive‘ ed è già sfociato in uno spoken-word firmato, oltre che dalla band scozzese, anche dagli illustri sconosciuti Andrea Keklak, Tracy Wilson, Anaís Badilla, Sebastian George, Anjie Cao, Ana Acosta, Juliette Pétriat, Saydat Naser, Hande Akgün, Michael Bird, Marc Stone, Melissa Ann Cook, Annabel Nijhof e Brenna Ehrlich.



Stuart Murdoch sarà peraltro parte della versione scozzese di ‘One World: Together At Home‘, che andrà in streaming domani dalle 19 su Facebook e YouTube. A ‘For The Love Of Scotland‘, che si propone di raccogliere fondi per fornire dispositivi di protezione individuale a medici e infermieri scozzesi, parteciperanno anche Simon Neil (Biffy Clyro), Sam McTrusty (Twin Atlantic), Fran Healy (Travis), Lauren Mayberry (Chvrches), Stuart Braithwaite (Mogwai) e Annie Lennox.