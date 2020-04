Le news di oggi: Jaded Hearts Club, Car Seat Headrest, DMA’s, Faye Webster, Laura Marling

Se c’è un supergruppo che si può realmente definire tale, questi è The Jaded Heart Club. Nel nuovo singolo ‘This Love Starved Heart of Mine (It’s Killing Me)‘, una cover di una canzone di Marvin Gaye, sono impiegati, solo per fare qualche nome, Nic Cester dei Jet alla voce, Graham Coxon dei Blur alla chitarra, Matt Bellamy dei Muse al basso e Sean Payne degli Zutons alla batteria. Nel precedente ‘Nobody But Me‘, invece, a cantare era Miles Kane. In ogni caso, sembra evidente che l’illustre collettivo, che si propone di “registrare i grandi classici del soul e del blues con un tocco moderno“, voglia fare sul serio. Lo sancisce lo stesso Bellamy, confermando l’esistenza del loro album di debutto (di cui ancora non ci sono dettagli ufficiali), che “conterrà le 10 più grandi canzoni d’amore della storia“.



Manca sempre meno a ‘Making A Door Less Open‘, il nuovo LP dei Car Seat Headrest. Uscirà il 1° maggio e conterrà anche ‘Hollywood‘, brano non certo tenero nei confronti del rinomato quartiere di Los Angeles dove opera l’industria cinematografica. Si tratta del terzo estratto dall’imminente disco di Will Toledo e soci, che arriva qualche settimana dopo ‘Can’t Cool Me Down‘ e ‘Martin‘.



Non uscirà più il 24 aprile bensì il 10 luglio il nuovo disco dei DMA’s. Oggi la band brit-pop australiana ne ha però condiviso un nuovo estratto, la title-track ‘The Glow‘, che segue i due brani già resi noti, ‘Silver‘ e ‘Life Is A Game Of Changing‘.



Nuova canzone anche per Faye Webster, che arriva quasi un anno dopo ‘Atlanta Millionaires Club‘, il suo ultimo album uscito a maggio 2019. Si intitola ‘In A Good Way‘ ed è accompagnata da un video diretto dalla stessa Webster insieme a Hunter Airheart.



Chi il suo nuovo LP lo ha già pubblicato è Laura Marling, che ieri ha rimpinguato la prestigiosa serie di esibizioni ‘Tiny Desk Concert‘ con un mini-live casalingo in cui ha eseguito tre delle sue nuove canzoni: ‘Strange Girl‘, ‘Held Down‘ e la title-track ‘Song For Our Daughter‘.