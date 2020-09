Le news di oggi: Jeff Tweedy, Lambchop, Sufjan Stevens, Future Islands, Black Crowes

E’ sempre molto attivo Jeff Tweedy, che presto giungerà al terzo album e al secondo libro in poco più di due anni. ‘Love Is the King‘, la sua nuova collezione di canzoni, uscirà il prossimo 23 ottobre e conterrà inediti scritti dal frontman dei Wilco durante il lockdown. Dieci giorni prima, il 13, sarà invece disponibile ‘How To Write One Song: Loving the Things We Create and How They Love Us Back‘, una sorta di guida alla composizione musicale e “all’importanza di far sì che la creatività sia parte della vita quotidiana di ognuno“. Per quanto riguarda il disco, che lo stesso cantautore americano descrive come composto da “canzoni country” ne sono oggi state diffuse due tracce: ‘Guess Again‘ e la title-track ‘Love Is The King‘.





E a proposito di Wilco, possono essere lusingati dallo omaggio che i Lambchop hanno fatto alla loro ‘Reservations‘, la cui versione è stata condivisa oggi. Il brano serve peraltro da lancio all’EP di cover intitolato ‘Trip‘ che uscirà il 13 novembre per Merge Records. Conterrà, tra gli altri, anche brani di Supremes e Stevie Wonder. Si tratta probabilmente dell’ultima uscita del collettivo come band, che aveva già confermato come il recente ‘This (is what I wanted to tell you)‘ fosse il proprio ultimo LP.



Mancano ancora una decina di giorni di attesa per poter finalmente ascoltare il nuovo album di Sufjan Stevens, ma da oggi è possibile sentirne un terzo estratto: si intitola ‘Sugar‘ ed è accompagnato da un video diretto da Ezra Hurwitz e coreografato da Kyle Abraham. A detta del suo autore, il brano di propone di rimarcare la necessità di “bontà e purezza” degli esseri umani, e invita a condividerle con il prossimo.



Countdown anche per il nuovo LP dei Future Islands, ‘As Long As You Are‘, che uscirà il 9 ottobre per 4AD. Anche in questo caso c’è da oggi un terzo estratto, ‘Moonlight‘, definito dal frontman Samuel T. Herring “una canzone d’amore in stato depressivo“. Musicalmente, si tratta di un brano insolitamente downtempo per la band del Maryland.

Continuano i rinvii dei concerti programmati anche a fine 2020: ultimo in ordine di tempo è quello dei Black Crowes, che doveva tenersi al Forum di Assago (MI) martedì 10 novembre, ma è stato spostato a sabato 6 novembre del prossimo anno. Invariati la location e il prezzo dei biglietti (tra 45 e 65 euro più diritti e commissioni di prevendita).