Le news di oggi: Jesus And Mary Chain, Stranglers, Tindersticks, Billy Nomates, Obsessives

Ci riproveranno domenica 12 dicembre, i Jesus And Mary Chain, a suonare ‘Darklands‘ all’Alcatraz di Milano. La loro unica data italiana è stata nuovamente rinviata, questa volta a fine anno. Invariato il prezzo dei biglietti, 30 euro più diritti e commissioni di prevendita, già attiva sui circuiti Ticketone, Mailticket e Vivaticket. I tagliandi già acquistati rimangono ovviamente validi.

Due date nuove di zecca, invece, per gli Stranglers: la storica band punk-rock inglese si esibirà sabato 20 novembre all’Estragon di Bologna e domenica 21 al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI). Il tour, che sarà l’ultimo della loro lunghissima carriera, sarà un tributo alla memoria del tastierista e membro fondatore Dave Greenfield, scomparso lo scorso anno. I biglietti, disponibili sui canali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, costano 30 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Arriverà tra meno di un mese, il 19 febbraio, il nuovo album dei Tindersticks: il seguito di ‘No Treasure But Hope‘ (2019) si intitola ‘Distractions‘. Per averlo pronto così celermente, il processo creativo della band di Nottingham ha subito un’accelerata in occasione del lockdown: “Penso che la quarantena abbia fornito un’opportunità a qualcosa che stava già accadendo. È sicuramente parte dell’album, ma non una reazione ad essa“, spiega il leader Stuart Staples. Quello che sarà il 13° LP in studio del gruppo inglese conterrà sette tracce appena, di cui però un paio decisamente lunghe (9 e 11 minuti). È già stato preceduto da due singoli, ‘You’ll Have To Scream Louder‘ e ‘Man Alone (Can’t Stop The Fadin’)‘.





È dello scorso anno l’esordio sulla lunga distanza di Billy Nomates, giovane musicista proveniente da Bristol che all’anagrafe fa Tor Maries. Dopo essere apparsa come guest nell’ultimo LP dei Sleaford Mods, il 5 marzo farà uscire un EP intitolato ‘Emergency Telephone‘. Del disco farà parte anche il nuovo singolo ‘Heels‘, un post-punk piuttosto claustrofobico il cui video mette in risalto anche le sue qualità di ballerina.



Fermi dal 2017 (e dall’album che porta il loro nome), gli Obsessives tornano a farsi sentire con un EP di tre brani: intitolato ‘Monastery‘, uscirà il 12 febbraio per Memory Music. Tra di essi vi sarà anche il primo estratto, una canzone orecchiabilissima denominata ‘Lala‘.