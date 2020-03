Le news di oggi: Jesus And Mary Chain, The 1975, Rolling Blackouts C.F., Ty Segall

Verrà recuperato martedì 23 febbraio 2021 il concerto dei Jesus And Mary Chain originariamente previsto per domani 1° aprile. Invariata la location, l’Alcatraz di Milano, e anche la validità dei biglietti già acquistati. Chi invece volesse acquistarne, li può trovare su Mailticket a 34,50 euro più commissioni.

Diversi gli aggiornamenti forzati del calendario dei concerti comunicati oggi. Spostata anche la data italiana dei Little Dragon, che avrebbero dovuto esibirsi il 19 marzo: lo faranno venerdì 16 ottobre, sempre alla Santeria Toscana 31 di Milano. L’unica show italiano di Michael Franti & Spearhead viene posticipato da giovedì 15 ottobre a lunedì 1° febbraio 2021, invariata la location dell’Alcatraz di Milano. I Queen + Adam Lambert rinviano addirittura di un anno, dal 24 maggio 2020 al 23 maggio 2021 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Purtroppo cancellati, invece, i tre live dei Pharmakon in programma la prossima settimana (7, 8 e 9 aprile) a Bologna, Roma e Milano.

L’emergenza Sanitaria in atto ha convinto i 1975 a rinviare ulteriormente il loro nuovo album, ‘Notes On A Conditional Form‘, che non uscirà più il 24 aprile bensì il 22 maggio. I fan potranno consolarsi con un nuovo estratto, che verrà divulgato venerdì con il titolo di ‘Jesus Christ 2005 God Bless America‘. Seguirà i già noti ‘People‘, ‘Frail State Of Mind‘, ‘The Birthday Party‘ e ‘Me & You Together Song‘.

Ancora più atteso (almeno da chi vi scrive) è il nuovo LP dei Rolling Blackouts Coastal Fever. Il titolo sarà ‘Sideways To New Italy‘ (che non si riferisce al nostro paese, ma a una zona dell’Australia, loro terra natale, che si chiama così), uscirà il 5 giugno, e conterrà 10 tracce tra cui il precedente singolo ‘Cars In Space‘ e il nuovo ‘She’s There‘. Tema del disco è il disorientamento dato dalla vita di musicisti in tour e il conseguente desiderio di ricongiungimento con le proprie radici. Se tutto andrà bene, il quintetto australiano lo suonerà domenica 14 giugno all’Handmade Festival di Guastalla (RE).



Non sta fermo neanche in quarantena Ty Segall: oggi ha pubblicato un suo nuovo EP composto interamente da cover di Harry Nilsson, tutte tratte da ‘Nilsson Schmilsson‘, il suo album del 1971. La versione di Ty si intitola ‘Segall Smeagol‘ e contiene le sue versioni di 6 brani su 10. “Mi sarebbe piaciuto rifare tutto il disco, ma visto che sono costretto a casa ho pensato di iniziare con le tracce che preferisco“, spiega candidamente Segall.