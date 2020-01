Le news di oggi: Joan As Police Woman, Liam Gallagher, Thundercat, Primavera

Ci saranno altri quattro concerti italiani per Joan As Police Woman. La cantautrice newyorkese sarà da noi a maggio in versione trio, con Parker Kindred alla batteria e da Jacob Silver al basso. Suoneranno principalmente le canzoni di ‘Cover Two‘, album di cover programmato per maggio, ma anche “le canzoni del mio catalogo musicale e nuove composizioni a cui sto lavorando per il mio prossimo album“. Joan e compagni saranno mercoledì 20 maggio al Capitol di Pordenone (biglietti 18 euro più diritti e commissioni), giovedì 21 alla Santeria di Milano (22 euro + d.p.), venerdì 22 all’Auditorium Parco della Musica di Roma (19,50 euro + d.p.) e sabato 23 al Teatro Puccini di Firenze (25 euro + d.p.). Le prevendite saranno attive a breve su Ticketone e Mailticket.

Oltre ai due concerti previsti a febbraio, sabato 15 al Palazzo dello Sport di Roma e domenica 16 al Forum di Assago (MI), Liam Gallagher tornerà in Italia in estate. Sua infatti una delle serate del Lucca Summer Festival, domenica 28 giugno in piazza Napoleone. Per lo show toscano, i biglietti saranno in prevendita dalle 10 di domani.

Visto il successo di ‘Drunk‘ (2017), è molto atteso il nuovo album di Thundercat: uscirà il 3 aprile con il titolo di ‘It Is What It Is‘, ospitando i featuring di Steve Lacy, Steve Arrington, Ty Dolla $ign, Childish Gambino, Lil B, Kamasi Washington, Badbadnotgood, Louis Cole Zack Fox e Flying Lotus, che si è occupato della produzione. “Questo album parla dell’amore, della perdita, della vita e degli alti e bassi che ne derivano” afferma nella nota stampa Stephen Bruner, che ha già diffuso il primo singolo, ‘Black Qualls‘ (feat. Steve Lacy & Steve Arrington).



E’ stata rivelata ieri in serata la line-up completa dell’edizione 2020 del Primavera Sound Festival di Barcellona, quest’anno tra il 3 e il 7 giugno principalmente al Parc del Forum ma anche in altre location in città. Al solito, molto alto il numero degli artisti in cartellone, come lo scorso anno molto eterogenei a livello di generi musicali. Tra chi più può essere di interesse per gente come noi, saranno presenti Pavement, Iggy Pop, Strokes, Jesus And Mary Chain, Beck, Massive Attack, National, Chromatics, Bikini Kill, Bauhaus, Black Lips, Caribou, DIIV, Dinosaur Jr, Fontaines DC, Jehnny Beth, King Krule, Yo La Tengo, Shame, Girl In Red, Weyes Blood, Bill Callahan, Cigarettes After Sex, Caroline Polachek, Einsturzende Neubauten, Georgia, Helado Negro, King Gizzard, Kurt Vile, Lightning Bolt, Martha, Penelope Isles, Tim Burgess, Metronomy, Les Savy Fav, Rolling Blackouts Coastal Fever, Boy Harsher e Health. Gli abbonamenti costano attualmente 195 euro più commissioni. Qui sotto il poster completo.