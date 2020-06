Le news di oggi: Jonsi, Boris, Hurts, Nothing But Thieves, Michael Kiwanuka

È ufficiale il nuovo album solista di Jónsi: si chiamerà ‘Shiver‘ e uscirà il 2 ottobre per Krunk Records, dunque a 10 anni e 6 mesi di distanza dal suo precedente, nonché unico LP in autonomia, ‘Go‘ del 2010. Tema principale del disco, a quanto recita la press-release, è “la profondità dell’esperienza umana e il nostro legame con il mondo naturale“; ad aiutarlo nel sviscerarlo due vocalist d’eccezione come Robyn e Liz Fraser dei Cocteau Twins. La scaletta, composta da 11 tracce, contiene anche il precedente singolo ‘Exhale‘ oltre che il nuovo ‘Swill‘, reso di pubblico dominio oggi.



11 nuove composizioni faranno parte anche della tracklist di ‘NO‘, il nuovo album dei Boris, che non ci metterà molto a uscire: arriverà tra un paio di settimane, il 3 luglio. La rumorosa band giapponese lo ha annunciato con un lungo comunicato in cui definisce la nuova opera come “musica di guarigione estrema” giacché si augura che “possa essere uno specchio che raccoglie e riflette l’energia negativa delle persone in un’ottica diversa, positiva.” Il primo ‘sfogo’ in questo senso è un brano realmente denso di suoni intitolato ‘Loveless‘.



Decisamente più mansueti sono gli Hurts, che hanno confermato i rumors che li volevano in procinto di pubblicare un nuovo LP: ‘Faith‘ arriverà il 4 settembre via Lento Records / The Orchard. “Se molti mesi fa mi avreste anticipato quanto coerente, potente e autentico avrebbe potuto essere, non vi avrei creduto“, racconta il poli-strumentista Adam Anderson; “Mostra l’oscura introspezione dei primi album della band“, afferma dal canto suo la nota stampa. Io disco conterrà 11 canzoni tra cui il recente singolo ‘Voices‘ e il nuovo estratto ‘Suffer‘.



Tornano con un disco nuovo anche i Nothing But Thieves: la band inglese farà uscire ‘Moral Panic‘ il prossimo 23 ottobre via RCA/Sony. Primo estratto è il singolo ‘Real Love Song‘, una delle rarissime canzoni d’amore composte dal quintetto di Southend-On-Sea.

Verrà recuperato l’anno prossimo anche il tour italiano di Michael Kiwanuka previsto originariamente per luglio 2020. Il cantautore londinese si esibirà giovedì 15 luglio 2021 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS; biglietti tra 25 e 60 euro + d.p.), venerdì 16 all’Auditorium Parco della Musica di Roma (ingressi tra 22 e 35 euro + d.p.) e sabato 17 al Teatro Romano di Fiesole (FI; biglietti tra 25 e 35 euro + d.p.). I tagliandi già acquistati, ovviamente, restano validi per le nuove date.