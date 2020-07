Le news di oggi: Julia Stone, Ed Harcourt, Whitney, Shamir, Vanessa Peters

Sembra voler far le cose tremendamente sul serio Julia Stone, che separatasi temporaneamente dal fratello Angus è in procinto di realizzare un nuovo album solista. Del disco non si conosce ancora titolo e data di uscita, ma è da oggi di pubblico dominio un primo estratto, un brano intitolato ‘Break‘ che vanta collaborazioni illustrissime: St. Vincent e Thomas Bartlett, che producono il pezzo, oltre a Stella Mozgawa delle Warpaint e Bryce Dessner dei National, che vi suonano. La press-release, poi, lo paragona allo stile di David Byrne. Ingente anche lo sforzo per la realizzazione del video, in cui un gruppo di ballerini coreografati da Andrew Winghart danzano nelle strade di Città del Messico.



Anche per la sua formazione classica, Ed Harcourt sembra trovarsi a proprio agio nella composizione di brani strumentali. E così, dopo ‘Beyond The End‘ del 2018, anche il suo nuovo LP, ‘Monochrome To Colour‘, non avrà parti vocali. Questa nuova opera però “ha un senso di esplosione ed euforia“, assicura il musicista britannico, che oggi ha condiviso il primo estratto, un pezzo intitolato ‘Drowning In Dreams‘, il cui video è stato girato in Islanda insieme al suo collaboratore audio-visivo preferito, Steve Gullick.

LP in vista anche per i Whitney, nel loro caso di cover: ‘Candid‘ uscirà il 14 agosto per Secretly Canadian e conterrà brani di Kelela, David Byrne & Brian Eno, John Denver, SWV, Damien Jurado, Moondog, Jack Arel, The Roches, Labi Siffre e Blaze Foley. Il duo di Chicago ha già condiviso alcuni estratti, tra cui il rifacimento della celeberrima ‘Take Me Home, Country Roads‘ di John Denver, a cui collabora vocalmente Waxahatchee.

Un po’ come la capigliatura, la musica di Shamir è sempre stata caratterizzata da grande versatilità e improvvisi cambi stilistici. Non farà eccezione il nuovo album del musicista di Las Vegas, addirittura il secondo a uscire nel 2020: si intitolerà semplicemente ‘Shamir‘ e arriverà il 2 ottobre prossimo. “Non aveva bisogno di un nome, perché è il disco che più mi rappresenta“, dice lui, che oggi ha condiviso il singolo ‘I Wonder‘, secondo estratto dopo l’altrettanto interessante (e godibile) ‘On My Own‘.





Altre due date molto prossime in Italia per Vanessa Peters, oltre a quella già schedulata di sabato 25 luglio a Corte Ongaro a Verona (ingresso 10 euro). La cantautrice americana si esibirà anche venerdì 24 al Soqquadro di Salice Terme, in provincia di Pavia (ingresso libero) e venerdì 31 al Colle di Bordocheo a Segromigno in Monte (Lucca).