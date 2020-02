Le news di oggi: Killers, Chromatics, Struts, Rage Against The Machine, Strokes

In attesa del nuovo album, ‘Imploding The Mirage‘, che uscirà in primavera, i Killers hanno già fissato la data del loro unico concerto italiano dell’estate: domenica 12 luglio saranno all’Ippodromo di San Siro, all’interno del Milano Summer Festival. I biglietti, di cui ancora non conosciamo il costo, saranno in prevendita da venerdì prossimo 14 febbraio alle ore 10 sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

Se Johnny Jewel ha chiamato la propria etichetta Italians Do It Better dovrà essere per lui una grande gioia venire a suonare nel nostro paese: lo farà mercoledì 3 giugno ai Magazzini Generali di Milano con i suoi Chromatics, che per l’occasione saranno preceduti sul palco dai colleghi di label Desire. Anche in questo caso le prevendite saranno attive da venerdì (sulla piattaforma Dice), al prezzo complessivo di 28,75 euro.

Torneranno in Italia in estate anche gli Struts, che a luglio saranno dalle nostre parti per tre concerti: domenica 12 all’Ippodromo della Cappannelle per il Rock in Roma, martedì 14 al Geox Open di Padova e mercoledì 15 all’Arena Campo Marte di Brescia. Anche in questo caso non è purtroppo stato comunicato il prezzo dei biglietti, che saranno disponibili da giovedì su Ticketone e Ticketmaster.

E’ ormai acclarata la reunion dei Rage Against The Machine, che tra la primavera e l’estate si imbarcheranno in un tour mondiale di 40 date che è stato annunciato ieri sera. Nessun concerto italiano in programma, ma 7 si terranno in Europa: il 28 agosto al Leeds Festival, il 30 al Festival di Reading, il 1° settembre al Rock En Seine di Parigi, il 4 all’Electric Picnic di Stradbally in Irlanda, il 6 al Lollapalooza di Berlino, l’8 alla O2 Arena di Praga e il 10 alla Tauron Arena di Cracovia, in Polonia.

Il concerto a supporto di Bernie Sanders per la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico americano, è servito agli Strokes anche per annunciare ufficialmente il loro nuovo album. Quello che sarà il sesto LP in carriera per la band newyorkese si chiamerà, come anticipato nei giorni scorsi, ‘The New Abnormal‘ e, come confermato dal quintetto direttamente dal palco, uscirà il 10 aprile prossimo. Nel mini-concerto, che si può interamente vedere su YouTube, la band ha suonato uno dei nuovi brani, ‘Bad Decisions‘, e mostrato il video di un altro chiamato ‘At The Door‘, il primo singolo diffuso oggi. Farà parte di una scaletta composta da 9 tracce, tutte prodotte da Rick Rubin, che saranno così intitolate: ‘The Adults Are Talking‘, ‘Selfless‘, ‘Brooklyn Bridge To Chorus‘, ‘Bad Decisions‘, ‘Eternal Summer‘, ‘At The Door‘, ‘Why Are Sundays So Depressing‘, ‘Not The Same Anymore‘ e ‘Ode To The Mets‘. Qui sotto trovate, nell’ordine, il video del nuovo singolo e la copertina del disco.