Le news di oggi: King Krule, Bush, Sophia, Tops

Per fortuna i concerti non vengono solo cancellati, ma se ne annunciano anche di nuovi: come quello di King Krule, programmato per mercoledì 10 giugno al Fabrique di Milano, data unica nel nostro paese. I biglietti per lo show del musicista inglese, fresco di pubblicazione del nuovo album ‘Man Alive!‘, saranno disponibili su Ticketmaster e Ticketone dalle 10 di venerdì. Costeranno 28 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Nuovamente in Italia anche i Bush che, sempre per giugno, hanno messo in calendario due concerti: sabato 20 ai Magazzini Generali di Milano e domenica 21 alla Hall di Padova. I biglietti, in prevendita su Dice, costano 28,75 euro tutto compreso. Il tour di Gavin Rossdale e soci sarà immediatamente successivo alla pubblicazione del loro nuovo album, ‘The Kingdom‘, che arriverà a maggio. Ieri è stato anticipato dal primo singolo, un brano che si intitola ‘Flowers On A Grave‘.



Giungerà nel nostro paese da headliner autonomo Robin Propper-Sheppard con i suoi Sophia: dopo il tour con i Giardini di Mirò, rieccolo in data unica italiana sabato 23 maggio all’Ohibò di Milano. Quasi un mese dopo l’uscita del nuovo album del suo progetto musicale, che si intitola ‘Holding On/Letting Go‘ e che verrà pubblicato il 24 aprile prossimo.

Data italiana anche per l’indie/soft-rock dei Tops: la band di Montreal si esibirà venerdì 5 giugno all’Ohibò di Milano (ingresso 10 euro con tessera ARCI). Sarà l’occasione per ascoltare live le canzoni del loro nuovo album, ‘I Feel Alive‘, che uscirà il 3 aprile. Prodotto dalla frontwoman Jane Penny e dal chitarrista David Carriere, conterrà 11 tracce tra cui i tre singoli diffusi sinora, la title-track ‘I Feel Alive‘, ‘Witching Hour‘ e il recentissimo (di oggi) ‘Colder & Closer‘.