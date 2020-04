Le news di oggi: Laura Marling, Strokes, (Sandy) Alex G, Clairo, Ezra Furman

C’è chi i dischi li rimanda, per paura non poterli sufficientemente promuovere, chi li anticipa: “Il mio nuovo album esce questa settimana, prima del previsto. Visto il momento che stiamo attraversando non vedo perché posticiparlo, nella peggiore delle ipotesi potrebbe intrattenere un po’, nella migliore trasmettere un messaggio di unione e solidarietà“. E così, ‘Song For Our Daughter‘, il nuovo LP di Laura Marling, verrà pubblicato venerdì 10 aprile, tra quattro giorni. Si tratta del settimo in carriera per la cantautrice inglese, il primo distanziato di più di due anni dal precedente. Prodotto da Ethan Johns, è anticipato da un brano che si intitola ‘Held Down‘.



Venerdì sarà anche il giorno di uscita dell’atteso nuovo album degli Strokes, ‘The New Abnormal‘. La band newyorkese ne ha diffuso oggi il terzo estratto, una canzone che si chiama ‘Brooklyn Bridge To Chorus‘ e che segue il mood vintage delle già condivise ‘Bad Decisions‘ ed ‘At The Door‘.

Inedito anche per (Sandy) Alex G, che ha oggi reso pubblico ‘Rosebush‘, nuovo brano strumentale che fa da sostanziale colonna sonora a un lyric-video che incorpora un breve racconto piuttosto immaginifico su una ragazza e i suoi tre gatti.



Clairo è molto prolifica in questi ultimi giorni: settimana scorsa ha diffuso la versione demo di ‘Everything I Know‘, un inedito registrato in vista di ‘Immunity‘, il suo album d’esordio, ma poi non incluso nel disco. Oggi ha condiviso invece una sua cover di una canzone del 1984 di Anna Domino che si intitola ‘Everyday, I Don’t‘.





E’ stato rinviato da sabato 25 aprile a sabato 5 dicembre il concerto di Ezra Furman al Covo di Bologna. Per l’unico show italiano del musicista di Chicago i biglietti seguitano a costare 16 euro più diritti e commissioni di prevendita, attiva su Boxerticket.it. Gli ingressi già acquistati rimarranno ovviamente validi per la nuova data.