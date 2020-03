Le news di oggi: Liam Gallagher, Dears, Girlpool, Sasami, Norah Jones, Gum, Alice Phoebe Lou

Sarà Liam Gallagher a rinverdire la tradizione degli ‘Unplugged‘? Difficile dirlo, ma il suo potrà suscitare quantomeno interesse dal momento che, come accaduto anche nei recenti concerti italiani, avrà una tracklist piena di canzoni degli Oasis. L’esibizione è stata registrata a Hull lo scorso 3 agosto; tra i classici della sua band storica ha cantato ‘Some Might Say‘, ‘Stand By Me‘, ‘Cast No Shadow‘ e ‘Champagne Supernova‘. Un corposo estratto lo si può vedere nell’embed qui sotto.

Sarà invece di inediti il nuovo album dei Dears: uscirà via Dangerbirds Records il prossimo 15 maggio con il titolo di ‘Lovers Rock‘. Nella press-release, il leader del gruppo Murray Lightburn lo descrive come molto affine al loro esordio del 2003, ‘No Cities Left‘, per il particolare momento storico in cui è stato realizzato, “ma stavolta l’avversità non è contro di noi, ma tra di noi“. Primo estratto è un brano che si chiama ‘The Worst In Us‘.



Per i Girlpool, almeno per il momento, c’è solamente un singolo: si intitola ‘Like I’m Winning It‘ ed è un brano sulle pene d’amore, per il quale Amalía Irons ha confezionato un video.



Anche Sasami di tanto in tanto pubblica qualche inedito. Ieri è stata la volta di ‘Mess‘, una canzone che la stessa musicista americana dice descrivere “il momento in cui mi trovo ora” e “l’ultima frase per chiudere l’anno in cui ho pubblicato il mio album d’esordio, così da poter iniziare a breve ad occuparmi di quello nuovo“.



Si intitolerà ‘Pick Me Up Off The Floor‘ il nuovo LP di Norah Jones, di cui due brani sono stati scritti e prodotti insieme a Jeff Tweedy dei Wilco, che dunque replica la collaborazione partita per la raccolta ‘Begin Again‘ dello scorso anno. Il primo estratto dal nuovo LP della musicista jazz-pop newyorkese, che uscirà l’8 maggio per Blue Note, è uno di essi: si chiama ‘I’m Alive‘, e vede alla batteria il figlio di Jeff, Spencer Tweedy.



Con i Tame Impala che ormai sono un progetto sempre più personale, aumenta l’importanza del side-project di Jay Watson, collaboratore fisso di Kevin Parker oltre che membro portante dei Pond. Quando va da solo però si fa chiamare Gum, e con questo moniker ha diffuso oggi un nuovo brano intitolato ‘Out In The World‘, che lo stesso Jay descrive come “i Fleetwood Mac che incontrano i Cleaners From Venus“.

Canzone inedita e apparentemente a sé stante anche per Alice Phoebe Lou: si chiama ‘Witches‘ ed è accompagnata da un video girato dalla stessa cantautrice sudafricana insieme alla regista Jascha Hase.