Le news di oggi: Low Roar, Chromatics, Smith & Burrows, Fenne Lily, Another Sky, Hum

I concerti di musicisti internazionali in Italia questa estate saranno ben pochi, e dunque non si può non aprire la lista delle notizie odierne con la versione ‘aggiornata’ di Sexto ‘Nplugged 2020 che si terrà tra il 7 e il 9 agosto nella consueta location di Sesto al Reghena (PN). Il primo a salire sul palco di piazza Castello sarà, venerdì 7, Ryan Karazija in arte Low Roar. 20 euro più diritti e commissioni di prevendita il prezzo dei biglietti, disponibili dal 29 giugno sul circuito Ticketmaster. Gli headliner della altre due serate verranno annunciati a breve.

Agosto 2020 che non vedrà invece i Chromatics esibirsi in Italia. Il loro concerto ai Magazzini Generali di Milano è stato nuovamente posticipato, questa volta a giovedì 3 giugno 2021. Confermata l’apertura dei compagni di etichetta Desire, così come il prezzo dei biglietti, in prevendita su Dice a 28,75 euro tutto incluso. I tagliandi già acquistati saranno ovviamente validi per la nuova data.

Sono tornati a suonare insieme Tom Smith, leader degli Editors, ed Andy Burrows, ex batterista dei Razorlight divenuto cantautore solista. Lo ha ‘permesso’ il lockdown, periodo nel quale è stato anche girato il video di ‘All The Best Moves‘, il loro nuovo singolo, che arriva a quasi 9 anni di distanza da ‘Funny Looking Angels‘, il loro primo album insieme datato 2011. E’ l’anticipo del loro secondo LP da duo, che come assicurano loro stessi, “non sarà legato alla stagione natalizia come il precedente“. Il disco è stato registrato a Franklin, nel Tennessee, con Jacquire King (Tom Waits, Kings of Leon, Norah Jones) alla produzione.



Uscita Phoebe Bridgers, per la seconda parte dell’anno la Dead Oceans punta su un’altra giovane cantautrice: Fenne Lily pubblicherà ‘Breach‘, suo secondo LP in carriera, il prossimo 18 settembre. Registrato a Chicago con Brian Deck ai Narwhal Studios, ma soprattutto con Steve Albini ai ‘mitici’ Electrical Audio, conterrà 12 tracce molto alt-rock tra cui i tre singoli ‘To Be A Woman Pt.2‘, ‘Hypochondriac‘ e la nuova ‘Alapathy‘, diffusa oggi.



Anche per il particolarissimo timbro vocale della frontwoman Catrin Vincent, una band su cui scommettiamo da un paio di anni sono gli Another Sky, che dopo tanti singoli ed EP esordiranno finalmente su album il 7 agosto via Fiction Records/Caroline International. ‘I Slept On The Floor‘ conterrà molti dei brani già noti della band londinese, tra cui l’ultimo estratto ‘Fell In Love With The City‘, che la nota stampa descrive come “il loro brano più ambizioso ed euforico di sempre“.

Chissà se dopo 22 anni qualche vecchio fan ha potuto gioire per il ritorno sulle scene degli Hum. Scioltisi nel 2000 dopo aver realizzato quattro album tra il ’91 e il ’98, il quartetto di Champaign, Illinois, ha pubblicato oggi a sorpresa un nuovo LP intitolato ‘Inlet‘, disponibile per ora solo su Bandcamp ma che dal 31 agosto verrà diffuso nei formati fisici grazie a Polyvinyl.