Le news di oggi: Low Roar, Fiona Apple, Perfume Genius, Waxahatchee, Other Lives

Ha vissuto qualche anno in Islanda, ora abita a Varsavia, ma in realtà Ryan Karazija è di Oakland, quella in California. Come Low Roar ha quattro album all’attivo e diversi concerti in Italia, ai quali ne verranno aggiunti altri due a giugno: domenica 21 al Sexto ‘Nplugged di Sesto al Reghena (PN) e lunedì 22 a Mare Culturale Urbano a Milano. I biglietti, dei quali ancora non si conosce il costo, saranno disponibili dai primi di aprile.

“Arrabbiato” e “pieno di percussioni“: così Fiona Apple a descritto in un’intervista al New Yorker il suo nuovo album, del quale ha finalmente annunciato il nome. Il disco si chiamerà ‘Fetch The Bolt Cutters‘ e conterrà 13 tracce, che avranno questi titoli: ‘Newspaper‘, ‘On I Go‘, ‘The Drumset Is Gone‘, ‘Rack Of His‘, ‘Kick Me Under The Table‘, ‘Ladies‘, ‘For Her‘, ‘Fetch The Bolt Cutters‘, ‘Shameka‘, ‘Heavy Balloon‘, ‘I Want You to Love Me‘. Non ancora chiara, invece, la data di pubblicazione di quello che sarà il quinto LP in carriera della cantautrice newyorkese.

Il nuovo album di Perfume Genius, invece, si sa già quanto uscirà: il 15 maggio, con il titolo di ‘Set My Heart On Fire Immediately‘. Oggi ne è stato diffuso il secondo estratto, ‘On The Floor‘, a cui è associato un video diretto dallo stesso Mike Hadreas, che descrive il brano come una canzone sull’amore che può sfociare in ossessione.



Anche ‘Saint Cloud‘, il nuovo LP di Waxahatchee, è molto atteso. Uscirà il 27 marzo, ossia tra un paio di settimane, e conterrà anche ‘Can’t Do Much‘, un folk-rock definito dalla stessa cantautrice come una “unsentimental love song” scritta all’inizio di una relazione, dunque “con una forte dose di realismo“.



Si conoscono da tempo titolo e data di uscita del nuovo album degli Other Lives, che si chiamerà ‘For Their Love‘ e arriverà il 24 aprile. Da esso è stato condiviso oggi un nuovo estratto, un brano intitolato ‘Hey Hey I‘ a cui è collegato un video in bianco e nero che, a detta della stessa band “rispecchia il processo di registrazione del disco, che è avvenuto in un prefabbricato di legno in mezzo ai boschi dell’Oregon“.