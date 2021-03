Le news di oggi: Lucy Dacus, Hiss Golden Messenger, Mighty Oaks, Packs, London Grammar, Crumb

Dopo gli album di Phoebe Bridgers e Julien Baker, potrebbe essere la volta della terza Boygenius, Lucy Dacus. Nulla è ancora certo, ma da ieri c’è in giro un suo nuovo singolo, che si intitola ‘Thumbs‘ ed è un vecchio brano scritto nel 2018 e più volte suonato live, ma mai inciso. Sinora la cantautrice originaria della Virginia ha pubblicato due LP, ‘No Burden‘ del 2016 e ‘Historian‘ del 2018.



Uscirà il 25 giugno per Merge Records ‘Quietly Blowing It‘, il nuovo album di Hiss Golden Messenger. Ieri il cantautore di Durham, North Carolina, ne ha diffuso un secondo estratto, un brano definito da lui stesso “ottimista“, intitolato ‘If It Comes in the Morning‘. Segue il recente singolo ‘Sanctuary‘, che (ora si sa) farà anch’esso parte della scaletta di quello che dovrebbe essere il suo 11° LP in carriera.





Tornano con un disco nuovo anche i Mighty Oaks: il 7 maggio via Owl Records pubblicheranno ‘Mexico‘, che arriva a poco più di un anno di distanza dal precedente ‘All Things Go‘. Una così rapida tempistica è stata favorita dai vari lockdown, che hanno impedito alla band di stanza a Berlino di suonare live, ma le hanno consentito di registrare il nuovo materiale nello studio del frontman Ian Hooper. Prodotto da Nikolai Potthoff, è anticipato dal folk-rock della title-track, che per l’appunto si intitola ‘Mexico‘.

A giudicare dal nuovo singolo ‘Silvertongue‘, sembrano promettere molto bene i Packs, ruvido quanto giovane quartetto di Toronto che con grande evidenza ha Pavement e Sonic Youth nel cuore. È il preludio all’album di debutto, ‘Take The Cake‘, che uscirà il 9 luglio per Fire Talk Records. Conterrà 11 canzoni scritte dalla frontwoman Madeline Link nel corso degli ultimi due anni.

Del nuovo lavoro dei London Grammar, ‘Californian Soil‘, si sa da tempo. È stato rinviato al 16 aprile, fornendo dunque più tempo per la condivisione di ulteriori anticipazioni: dopo ‘Baby, It’s You‘ e ‘Lose Your Head‘ è la volta di una nuova canzone chiamata ‘How Does It Feel‘.

Potrebbe esserci presto anche una nuova prova sulla lunga distanza da parte dei Crumb, band newyorkese dalla psichedelia molto raffinata guidata dalla poli-strumentista Lila Ramani. Oggi, infatti, stato condiviso ‘Trophy‘, nuovo singolo nonché primo inedito dai tempi del disco d’esordio, quel ‘Jinx‘ uscito due anni fa.