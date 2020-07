Le news di oggi: Metronomy, Kaki King, Washed Out, Fontaines D.C., Fear Of Men

Nuova riprogrammazione per l’unica data italiana dei Metronomy: anziché il 24 settembre 2020, la band inglese sarà all’Alcatraz di Milano lunedì 12 aprile 2021. Invariato il costo dei biglietti, 25 euro più diritti e commissioni, quelli già venduti per le date precedenti rimangono validi. Le prevendite sono comunque attive sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

Doveva uscire a maggio il nuovo album di Kaki King, ‘Modern Yesterdays‘, ma il lockdown ha costretto l’esperta cantautrice americana a posticiparlo all’autunno. Ci sarà tutto il tempo, però, di metabolizzarlo prima che venga a suonarlo in Italia (e Canton Ticino): giovedì 15 aprile 2021 al Bravo Café di Bologna (ingresso 25 euro), venerdì 16 al Largo di Roma (biglietti a 13 euro più diritti e commissioni di prevendita), sabato 17 allo Studio Foce di Lugano (ingresso 15 franchi svizzeri) e domenica 18 alla Santeria di Milano (biglietti 17 euro + d.p.). E’ comunque già di pubblico dominio è il primo estratto del disco nuovo, un brano strumentale intitolato ‘Teek‘.



E’ da qualche settimana che Washed Out stava condividendo nuova musica; oggi finalmente è giunta la conferma del suo prossimo LP, che si intitolerà ‘Purple Noon‘ e uscirà il 7 agosto per Sub Pop. Il disco è stato scritto, registrato e prodotto dallo stesso Ernest Greene, ma mixato da Ben H. Allen. Ad anticiparlo il singolo ‘Time to Walk Away‘, secondo estratto dopo la già nota ‘Too Late‘.



Che ‘A Hero’s Death‘, il sophomore dei Fontaines D.C., uscirà il 31 luglio è cosa risaputa. Meno noto è, per il momento, ‘Televised Mind‘, il terzo singolo tratto dall’album, che il frontman Grian Chatten dichiara essere stata ispirata da “Prodigy e Brian Jonestown Massacre“.



Tornano a farsi sentire anche i Fear Of Men, che oggi hanno condiviso una nuova canzone, ‘Into Strangeness‘. Si tratta del primo inedito del duo di Brighton dal 2016, anno di pubblicazione del loro ultimo LP, ‘Fall Forever‘. Non è chiaro se il pezzo possa essere anticipatore di un nuovo lavoro sulla lunga distanza.