Le news di oggi: Michael Kiwanuka, Anna Calvi, Half Waif, Sparks

Tornerà in Italia in estate Michael Kiwanuka: il cantautore londinese, reduce dal successo dell’omonimo album uscito a novembre, si esibirà giovedì 23 all’Auditorium Parco della Musica di Roma (all’interno del locale Summer Fest), e venerdì 24 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS; per la rassegna Tener-A-Mente). Varie le fasce di prezzo per ciascuno dei due concerti: al netto di diritti e commissioni, tra 22 e 35 euro per la data romana, e tra 25 e 60 euro per quella lombarda.

Sono diversi e tutti di alto profilo gli ospiti del disco nuovo di Anna Calvi, ‘Haunted‘, parziale rivisitazione del suo LP del 2018 intitolato ‘Hunter‘, che ripropone le iniziali spoglie registrazioni dell’opera. Julia Holter, Charlotte Gainsbourg, Joe Talbot degli Idles e Courtney Barnett duettano tutti con la cantautrice inglese in una ciascuna delle canzoni dell’album. In particolare, è proprio la collaborazione con la Barnett ad essere divenuta il primo estratto, il remake di ‘Don’t Beat The Girl Out Of My Boy‘.

Uscirà il 27 marzo prossimo il nuovo album di Half Waif: ‘The Caretaker‘, questo il titolo del disco, è il quarto LP della cantautrice americana Nandi Rose Plunkett, già membro dei Pinegrove. Primo suo lavoro ad essere pubblicato dalla Anti Records, segue ‘Lavender‘ del 2018. Primo estratto è un brano intitolato ‘Ordinary Talk‘ che, a detta della sua stessa autrice, è un brano che vuole essere una rassicurazione sul fatto che “sentirsi male non rappresenta nulla che debba essere corretto”.



Continuano imperterriti a proporre la propria musica gli Sparks, che il 15 maggio pubblicheranno il loro 24° album in carriera. Intitolato ‘A Steady Drip, Drip, Drip‘, conterrà 14 tracce definite “pronte persino per i Grammy” da un breve teaser, come nella tradizione del duo piuttosto stravagante.