Le news di oggi: Michael Stipe, Jarvis Cocker, Tricky, Ben Harper, Joan As Police Woman

C’è dunque anche Michael Stipe in quello che ormai è un vero e proprio collettivo di artisti, i Big Red Machine. Nato come progetto comune di Justin Vernon e Aaron Dessner, ha registrato sempre più adesioni, tanto che la canzone probabilmente più rappresentativa del recente lockdown, ‘No Time For Love Like Now‘, esce oggi ufficialmente come loro nuovo singolo. Il brano era stato concepito lo scorso autunno da Stipe insieme al chitarrista dei National come parte del nuovo album degli stessi Big Red Machine, ma il testo ha assunto un significato così calzante con l’attualità che è stata resa pubblica in versione semi-live lo scorso mese di aprile. Da qualche ora, però, si può ascoltare quella in studio, nella quale sia Dessner che Vernon suonano la chitarra.



Anche Jarvis Cocker oggi ha diffuso un suo inedito: fa parte del progetto Jarv Is e del loro LP di debutto, ‘Beyond The Pale‘, la cui uscita è stato posticipata al 17 luglio prossimo. ‘Save The Whale‘ segue gli altri due singoli ‘House Music All Night Long‘ e ‘Must I Evolve?‘, ed è associata a un video con immagini di repertorio editato dallo stesso Jarvis durante il lockdown.



Un altro mostro sacro, Tricky, ha pronto un nuovo album: si chiamerà ‘Fall To Pieces‘ e uscirà il 4 settembre per la sua etichetta personale, la False Idols. La press-release descrive il disco come “cupo e denso” e incentrato su “sintetizzatori e campionamenti“. Il primo singolo estratto si intitola ‘Fall Please‘ ed è cantato dalla vocalist Marta Złakowska, recentemente in tour con il musicista inglese.



Sono tutti spostati all’anno prossimo anche i concerti che Ben Harper & The Innocent Criminals dovevano tenere in Italia quest’estate. Il musicista californiano si esibirà dunque mercoledì 14 luglio 2021 in piazza Castello a Marostica (VI), domenica 18 in piazza Napoleone a Lucca, mercoledì 4 agosto alla Rocca Malatestiana di Cesena, giovedì 5 al Teatro Gabriele D’Annunzio di Pescara, sabato 7 al Teatro Antico di Taormina (ME), lunedì 9 al Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR) e mercoledì 11 alla Festa di Radio Onda d’Urto a Brescia. Annullato definitivamente, invece, lo show programmato per il 6 agosto 2020 a Valmontone (Roma).

Anche i live italiani di Joan As Police Woman si spostano al 2021: la cantautrice newyorkese sarà mercoledì 26 maggio alla Santeria di Milano (biglietti 22 euro più diritti e commissioni), venerdì 28 al Capitol di Pordenone (18 euro + d.p.), sabato 29 all’Auditorium Parco della Musica di Roma (19,50 + d.p.) e domenica 31 all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme, in provincia di Padova (20 euro + d.p.). Come per gli show di Ben Harper, anche in questo caso i tagliandi già emessi rimangono validi.