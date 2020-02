Le news di oggi: Moon Duo, God Is An Astronaut, Throwing Muses, Hinds, Primavera

Saranno ben quattro i concerti italiani dei Moon Duo: Ripley Johnson e Sanae Yamada si esibiranno mercoledì 6 maggio al Circolo della Musica di Rivoli (TO), giovedì 7 al Monk di Roma, venerdì 8 al Bronson di Ravenna e sabato 9 all’Annibale Festival di Firenze. Porteranno live il loro ultimo album, ‘Stars Are The Light‘, uscito lo scorso settembre. Il prezzo dei biglietti, al netto di diritti e commissioni di prevendita, è di 12 euro per la data piemontese, 13 euro per quella romana e 15 euro per quella toscana.

Tre invece gli appuntamenti nel nostro paese per i God Is An Astronaut: la band post-rock irlandese suonerà mercoledì 8 luglio all’Ippodromo delle Capannelle di Roma (all’interno di Rock In Roma, biglietti 20 euro + d.p.), giovedì 9 al Magnolia di Segrate (MI) e venerdì 10 al Concretion Post Rock Festival di Aquileia (UD). In tutte e tre le occasioni Niels e Torsten Kinsella e Lloyd Hanney saranno anticipati sul palco dai This Will Destroy You.

E’ ufficiale il nuovo album dei Throwing Muses: lo ha confermato nella newsletter del gruppo la frontwoman Kristin Hersh, specificando di averlo scritto insieme ai colleghi David Narcizo (batteria) e Bernard George (basso). Il disco, che si intitolerà ‘Sun Racket‘, uscirà a maggio per Fire Records. Si tratterà del primo LP in quasi sette anni per la band di Newport (Rhode Island), nonché il decimo di una carriera iniziata nel 1981.

Anche per le Hinds c’è un nuovo LP: ‘The Prettiest Curse‘ arriverà il 3 aprile prossimo per Lucky Number. Conterrà 10 tracce tra cui i recenti estratti ‘Riding Solo‘ e ‘Good Bad Times‘. Quest’ultima, diffusa oggi insieme a un video in cui le componenti della band spagnola recitano il ruolo di super-eorine.





E’ stata ufficializzata oggi la line-up della versione portoghese del Primavera Sound, nella consueta location di Oporto quest’anno dall’11 al 13 giugno. Tra gli altri, in cartellone figurano Pavement, Beck, FKA Twigs, Cigarettes After Sex, Black Midi, Lana Del Rey, Weyes Blood, Jehnny Beth, Rolling Blackouts Coastal Fever, King Krule, Dinosaur Jr, Shellac, Mura Masa, Khruangbin, DIIV, Kim Gordon e Chromatics. Gli abbonamenti sono già in prevendita su Dice a 120 euro. Qui sotto il poster completo: