Le news di oggi: Morrissey, Pearl Jam, Bright Eyes, Frances Quinlan, Richard Dawson

Sembra soddisfatto del lavoro svolto Morrissey nell’immagine di copertina di quello che sarà il suo nuovo album in studio, ‘I’m Not A Dog On A Chain‘, che uscirà il 20 marzo per BMG. Registrato tra la Francia e Hollywood, è prodotto da Joe Chicarelli così come gli ultimi tre LP dell’ex frontman degli Smiths. “E’ il suo disco più audace e avventuroso“, sostiene il produttore americano. Primo estratto è un brano intitolato ‘Bobby, Don’t You Think They Know‘, in cui canta anche Thelma Houston, storica voce Motown.



Potrebbe essere vicino anche il nuovo album dei Pearl Jam. Oggi sul proprio account Twitter la band di Seattle ha condiviso due immagini che potrebbero essere parte della grafica di quello che sarebbe il loro undicesimo LP in studio, sette anni dopo l’ultimo (‘Lightning Bolt‘ del 2013). Eddie Vedder e soci hanno in effetti programmato diversi concerti per l’estate (tra cui lo show del 5 luglio a Imola), altro elemento che porta a pensare possano arrivare presto nuove canzoni.

Il lancio di un nuovo profilo Instagram ufficiale ha portato le medesime speculazioni anche a proposito dei Bright Eyes. In questo caso sono passati ben 9 anni da ‘The People’s Key‘, l’ultimo LP di Conor Oberst, Mike Mogis e Nate Walcott. Anche il profilo Twitter, a lungo dormiente, ha ripreso a funzionare, e nella bio è stato apposto l’eloquente hashtag “#BrightEyes2020“.

Un disco che sicuramente uscirà e di cui siamo in spasmodica attesa è l’esordio solista della frontwoman degli Hop Along Frances Quinlan. ‘Your Reply‘ è la terza canzone tratta da ‘Likewise‘ ad essere resa pubblica dopo ‘Rare Thing‘ e ‘Now That I’m Back‘, ed è un brano completamente acustico e (al solito) altamente coinvolgente.



Richard Dawson, dal canto suo, ha fatto uscire nel 2019 il suo ultimo album ‘2020‘. A fine febbraio lo porterà in Italia: giovedì 27 al Bronson di Ravenna, venerdì 28 al Teatro SanbàPolis di Trento e domenica 1 marzo al Teatro La Concordia di San Costanzo (PU).