Le news di oggi: Morrissey, Spector, Matthew E. White, A Place To Bury Strangers, Lump, Woods

È una sorta di vendita all’asta l’annuncio del nuovo album di Morrissey. Che ha una copertina (qui sopra) ma non ancora una data di uscita, anche perché l’ex Smiths, dopo il termine dell’accordo con la BMG, non ha più un’etichetta. Lui, dal canto suo, afferma si tratti “del miglior disco della mia carriera“, sottolineando la disponibilità a un accordo con “il più alto (o il più basso) offerente“. ‘Bonfire Of Teenagers‘, così si chiama l’LP, se mai vedrà la luce sarà il suo 14° come solista; conterrà 11 tracce di cui sono già stati svelati tutti i titoli. Nessuna di esse, purtroppo, è stata ancora resa pubblica.

Si sa invece quando arriverà ‘Now Or Whenever‘, il terzo album degli Spector: il 1° ottobre. Conterrà anch’esso 11 brani, tra cui il singolo ‘Catch You On The Way Back‘, uno delle tracce che fa dire al gruppo di aver realizzato “il nostro primo vero e proprio disco di chitarre. (…) Quando la positività viene portata via devi crearne una tua, e in qualche modo questo ci ha lasciato con il nostro lavoro più ottimista di sempre“.

Dal canto suo, Matthew E. White un disco, quest’anno, l’ha fatto già uscire. Ad aprile ha difatti pubblicato il complesso ‘Broken Mirror, A Selfie Reflection‘, LP collaborativo realizzato insieme a Lonnie Holley. Il 10 settembre, invece, arriverà un album tutto suo, che si chiamerà ‘K Bay‘ e che è stato registrato nella sua Richmond, Virginia. Prodotto da egli stesso, è stato suonato da una band molto numerosa (ispirandosi ad alcuni lavori di Miles Davis), che si è occupata di 11 tracce che nella press-release sono definite “retro-futurist magic tricks“. Tra di esse vi è il primo singolo ‘Genuine Hesitation‘.



Già nota è l’uscita di un nuovo EP degli A Place To Bury Strangers, ‘Hologram‘, in arrivo il 16 luglio per Dedstrange Records. Oggi ne è stata svelata una seconda traccia, intitolata ‘I Might Have‘ (che segue la già nota ‘End Of The Night‘), un brano che sottolinea come la vita faccia schifo e che dunque valga la pena trascorrerla divertendosi.



I Lump, il progetto congiunto di Laura Marling con Mike Lindsay dei Tunng, pubblicheranno il loro sophomore, ‘Animal‘, il 30 luglio prossimo tramite Chrysalis/Partisan Records. Anche in questo caso si è giunti alla seconda anticipazione, una composizione intitolata ‘Climb Every Wall‘.

I Woods, dal canto loro, un LP l’hanno fatto uscire lo scorso anno. ‘Strange To Explain‘ avrà però presto una nuova versione deluxe, che prenderà la denominazione di ‘More Strange‘. Tra le bonus-tracks comparirà anche quello che è l’ottimo nuovo singolo della band newyorkese, ‘Waiting Around For A New Me‘.