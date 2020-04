Le news di oggi: Muzz, Built To Spill, Tim Burgess, Pottery, Chromatics

I singoli svelati nelle scorse settimane erano evidentemente anticipazioni di quello che sarà l’omonimo album d’esordio dei Muzz, nuovo side-project di Paul Banks degli Interpol, questa volta insieme agli amici di lunga data Matt Barrick dei Walkmen e Josh Kaufman dei Bonny Light Horseman. Uscirà il 5 giugno per Matador Records, e conterrà anche il nuovo estratto diffuso oggi: intitolato ‘Red Western Sky‘, sembra quasi un pezzo dei National. Segue i già noti ‘Bad Feeling‘ e ‘Broken Tambourine‘.

C’è un LP in programma anche per i Built To Spill: è un tributo a Daniel Johnston (grande influenza per la band di Doug Martsch), scomparso lo scorso settembre. Il disco si intitola, intuitivamente, ‘Built To Spill Plays The Songs Of Daniel Johnston‘; doveva uscire a maggio ma il lockdown generalizzato ne ha consigliato lo spostamento al 12 giugno. Già tre gli estratti resi di pubblico dominio, quello di oggi è la cover di ‘Mountain Top‘.



Altro disco di prossima uscita è il nuovo album solista di Tim Burgess. Si chiamerà ‘I Love The New Sky‘ e arriverà il 22 maggio via Bella Union. Anche in questo caso siamo al terzo estratto, una canzone intitolata ‘Laurie‘, che il frontman dei Charlatans descrive come “una lettera d’amore scritta al futuro dal passato. Una visione edificante del mondo, in un momento in cui è difficile trovare positività, ma in cui si ha bisogno di ottimismo più di ogni altra cosa.”



Anche i Pottery hanno rimandato la pubblicazione del loro LP d’esordio, ma non smettono di diffonderne le canzoni. Oggi è la volta di ‘Hot Like Jungle‘, brano insolitamente romantico che ha la particolarità di essere accompagnato da un video di animazione del batterista Paul Jacobs, che è anche l’autore del pezzo. Per questo, come sottolinea Stereogum, “suona differente dalla maggior parte del materiale dei Pottery“. ‘Welcome To Bobby’s Motel‘, l’album, uscirà per Partisan il 26 giugno. Tra l’altro, le due date italiane della band canadese sono state spostate da fine maggio a ottobre: venerdì 2 al Circolo della Musica di Rivoli (che quindi sostituisce l’Ohibò di Milano) e sabato 3 a La Limonaia di Fucecchio (FI).

Rinviato al 27 agosto anche il concerto italiano dei Chromatics, originariamente previsto per il 3 giugno. La band di Portland suonerà sempre ai Magazzini Generali di Milano, con prevendita attiva su Dice a 28,75 euro. Ovviamente, i biglietti già acquistati rimangono validi. Spostata anche la data milanese delle Larkin Poe, dal 19 maggio al 24 febbraio 2021, per cui sono confermati sia la location della Santeria Toscana 31 e che costo di 25 euro più diritti e commissioni di prevendita.