Le news di oggi: Nick Cave, Avalanches, Hayley Williams, Is Tropical, OffWorld

La notizia più importante del giorno è il rinvio del tour europeo di Nick Cave And The Bad Seeds, date italiane (ovviamente) incluse. Dunque, niente Re Inchiostro il 9 giugno a Milano e l’11 a Roma, ma la buona notizia è che gli show verranno recuperati, come loro stessi ci tengono a precisare: “Abbiamo preso la decisione di riprogrammare il tour Europeo di Nick Cave & The Bad Sees. Per quanto immensamente triste questa ci pare la migliore decisione possibile in ordine di mantenervi tutti il più al sicuro possibile. Stiamo lavorando duramente per finalizzare un nuovo itinerario e condivideremo con voi le informazioni sulle nuove date appena le avremo. Tutti i biglietti rimarranno validi per le nuove date. Inviamo il nostro amore a tutti voi. Nick Cave and The Bad Seeds.“

E’ un tributo a David Berman il nuovo singolo degli Avalanches, a cui collaborano Rivers Cuomo dei Weezer e il rapper Pink Siifu, che nel brano in questione, che si intitola ‘Running Red Lights‘, recita il testo di ‘Darkness And Cold‘ dei Purple Mountains. Al pezzo è associato un video diretto da Greg Brunkalla.



Di ‘Petals For Armor‘, l’esordio solista di Hayley Williams dei Paramore, si parla da tempo. Anche per le collaborazioni che conterrà, tra cui quella molto esclusiva con le Boygenius. Il supergruppo folk-rock canta i cori in un brano che si intitola ‘Roses/Lotus/Violet/Iris‘ che oggi è stato condiviso sulle piattaforme streaming.

Tornano a farsi sentire gli Is Tropical: con un nuovo singolo, ‘Calling Out‘, che è tratto dal loro nuovo album ‘Cola Spirit‘ che dovrebbe uscire in estate su Axis Mundi Records. Il nuovo brano è prodotto da JP Sancho e mixato da Ash Workman, già collaboratore di Christine And The Queens, Metronomy e Ghostpoet.



Vi ricordate degli Hard-Fi? Ebbero un inatteso successo a metà degli anni ’00 con l’album d’esordio ‘Stars Of CCTV‘ e soprattutto il singolo ‘Cash Machine‘. Il successo svanì in fretta, tanto che non pubblicano dischi dal 2011, ma il frontman Richard Archer ha un nuovo progetto nominato OffWorld per cui oggi ha diffuso il primo singolo ‘Brave To Be Alive‘, che NME descrive come una fusione tra “rock, soul, blues e gospel“. E’ l’anticipazione di un EP omonimo che uscirà il 9 aprile, e di un album in programma più avanti nel 2020.