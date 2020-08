Le news di oggi: Notwist, Jaded Hearts Club, Biffy Clyro, Glass Animals, Roisin Murphy

Erano più di sei anni che non si ascoltava una nuova canzone dei Notwist. L’attesa è stata interrotta oggi, dopo la condivisione di ‘Ship‘, che è anche la title-track di un EP che uscirà il 20 agosto per Morr Music. Il nuovo brano è cantato da Saya, vocalist della band giapponese Tenniscoats con cui i Notwist collaborano a vari progetti da tempo. La nota stampa dell’etichetta sottolinea peraltro come l’EP di prossima pubblicazione sarà l’anticipazione di un nuovo album del collettivo tedesco, di cui però ancora non si conoscono le tempistiche.



E’ invece ufficiale l’LP di debutto dei Jaded Hearts Club, super-gruppo dagli illustrissimi componenti che si propone di dare nuova vita a canzoni provenienti principalmente dagli anni ’60. ‘You’ve Always Been Here‘ uscirà il 2 ottobre e vedrà coinvolti i vocalist Nic Cester (Jet) e Miles Kane (The Last Shadow Puppets), i chitrristi Graham Coxon (Blur) e Jamie Davis, Matt Bellamy (Muse) al basso e Dominic Howard (Muse) e Sean Payne (Zutons) alla batteria. Contestualmente all’annuncio è stato diffuso un nuovo singolo, una versione aggiornata di ‘Reach Out and I’ll Be There‘, originariamente eseguita dai Four Tops, che sarà parte di una tracklist di 11 tracce. Il video, peraltro, è stato girato in gran parte in Italia, nel condominio milanese dove Nic Cester attualmente risiede.



Arriverà invece il 14 agosto il nuovo album dei Biffy Clyro, ‘A Celebration Of Endings‘. La band scozzese ne ha oggi condiviso un nuovo estratto, che segue i già noti ‘Instant History’ e ‘Tiny Indoor Fireworks’, intitolato ‘Weird Leisure‘. Il brano, a detta del frontman Simon Neil, è ispirato alla vicenda di un amico finito in un brutto giro.



Molto atteso dalle chart UK è anche il terzo lavoro dei Glass Animals, ‘Dreamland‘, previsto per venerdì prossimo 7 agosto. A introdurlo ulteriormente un nuovo singolo, comprensivo di video, denominato ‘It’s All So Incredibly Loud‘. Si tratta del quinto estratto dal nuovo disco dopo ‘Tokyo Drifting‘, ‘Your Love‘, ‘Dreamland‘ e ‘Heat Waves‘.

È finalmente ufficiale il nuovo LP solista di Roisin Murphy. Si intitolerà ‘Róisín Machine‘ (“perché non mi fermo mai: sono una macchina!“, spiega lei), ed è la continuazione della collaborazione con DJ Parrott, che aveva lavorato anche ai recenti singoli ‘Simulation‘ e ‘Murphy’s Law‘. Un nuovo pezzo, intitolato ‘Something More‘, ne è il terzo estratto, e farà parte di una scaletta di 10 tracce che diverrà di pubblico dominio il prossimo 25 settembre.