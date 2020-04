Le news di oggi: Oasis, Big Thief, Haim, Mourn, T. Rex, Fenne Lily

E’ stato Noel Gallagher in persona, questa mattina, ad annunciare l’esistenza di una canzone degli Oasis mai resa pubblica. Si tratta di ‘Don’t Stop‘, brano che a quanto pare era stato limitato ai soundcheck, nel caso specifico registrato prima di un concerto a Hong Kong nel 2009 e poi dimenticato in soffitta dallo stesso Noel. Ritrovato durante le pulizia in piena quarantena, verrà finalmente condiviso sulle piattaforme streaming alla mezzanotte di questa sera.



Anche i Big Thief hanno condiviso oggi un inedito rimasto piuttosto nascosto: ‘Love In Mine‘, registrato nelle stesse sessioni del recente ‘Two Hands‘, era la B-side di un 7″ riservato ai fan. Non fa parte neanche ‘Demos Vol. 1 – Topanga Canyon, CA – Feb 2018‘, l’EP di cinque pezzi pubblicato la settimana scorsa su Bandcamp, che contiene altri outtake delle registrazioni dei loro ultimi due album usciti lo scorso anno.



Dopo lo spostamento causato dal lockdown, le Haim hanno ufficializzato la nuova data di uscita del loro nuovo LP, ‘Women in Music Pt. III‘. Arriverà il prossimo 26 giugno per Columbia Records, e conterrà anche un brano intitolato ‘I Know Alone‘, rivelato oggi. Si tratta di un dance-pop molto patinato nel cui video le tre musiciste californiane si esibiscono in un balletto come fossero una girl-band degli anni ’90.



Video da quarantena anche per i Mourn, che hanno divulgato oggi un loro nuovo singolo intitolato ‘Call You Back‘. Il brano è un indie-rock melodico e rumoroso piuttosto in linea con quanto fatto in passato dal trio catalano, che su Instagram, invece, ha condiviso una cover di ‘Jumping Someone Else’s Train‘ dei Cure.

Ci sono U2, Father John Misty, Kesha, Peaches, Joan Jett, Devendra Banhart, Lucinda Williams, Beth Orton, King Khan, Emily Haines dei Metric, Perry Farrell, Todd Rundgren e Nick Cave tra i 26 artisti che compongono il cast della compilation di tributo ai T. Rex intitolata ‘AngelHeaded Hipster: The Songs of Marc Bolan and T.Rex‘, che uscirà il 4 settembre via BMG. La raccolta è stato peraltro l’ultimo lavoro completato dal produttore Hal Willner, scomparso a inizio mese. E’ anticipata dalla versione di Nick Cave di ‘Cosmic Dancer‘.



23enne cantautrice di Bristol, firma fresca per la Dead Oceans, e prossimamente in concerto in Italia. Fenne Lily potrebbe essere una delle cose più interessanti dei prossimi mesi, come attesta il suo nuovo singolo ‘To Be a Woman Pt. 2‘, che segue l’altrettanto buono ‘Hypocondriac‘. In attesa di un sophomore che sembra prossimo, ad agosto andrà in tour in America con Waxahatchee e mercoledì 14 ottobre, pandemia permettendo, si esibirà da headliner al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti, disponibili su Ticketmaster e Ticketone, costano 13 euro più diritti e commissioni di prevendita.