Le news di oggi: Orville Peck, Kings Of Leon, Magnetic Fields, Irrepressibles, Chicano Batman

Sembra proprio che Orville Peck ce l’abbia fatta. Il contratto firmato con la Columbia di certo gli ha consentito di acquistare il vestito da cowboy tutto floreale della foto qui sopra, ma gli permetterà anche di pubblicare un nuovo album con vasta diffusione. Il suo nuovo singolo, ‘Summertime‘, non si sa ancora se vi farà parte, ma è comunque la prima pubblicazione su major per il country-rocker canadese nonché primo inedito dall’ottimo ‘Pony‘, il debutto dello scorso anno.



Sembra un titolo perfetto per il momento che stiamo attraversando quello del nuovo singolo dei Kings Of Leon, ‘Going Nowhere‘. In realtà, il brano non sembra essere stato composto per l’occasione, ma potrebbe fare parte delle recenti sessioni di registrazione della band di Nashville, che dovrebbero aver portato al successore ‘Walls‘ (2016), ovvero quello che sarà il loro ottavo album in carriera. “Stay safe. Stay home. We will see you as soon as we can” è il messaggio che Caleb Followill e compagni si sono sentiti di condividere attraverso il video diretto da Casey McGrath, che ritrae il frontman presumibilmente sul divano di casa.



Ha l’interessante titolo di ‘Kraftwerk In A Blackout‘ il nuovo singolo dei Magnetic Fields, secondo estratto da ‘Quickies‘, il nuovo album del progetto capitanato da Stephen Merritt che uscirà il 15 maggio per Nonesuch. Sarà caratterizzato, come suggerisce il titolo, da brani brevi, tutti al di sotto dei tre minuti. Il nuovo estratto ne dura addirittura 1’50”.



Due settimane dopo, il 29 maggio, arriverà invece il nuovo LP degli Irrepressibles. Si intitolerà ‘Superheroes‘ e, secondo la nota stampa, “racchiude l’essenza prog e kraut-rock che da sempre contraddistingue la band, arricchita da elementi di elettronica frutto dell’influenza degli ultimi mesi di Jamie trascorsi a Berlino“. È stato preceduto dal singolo ‘Let Go (Everybody Move Your Body, Listen To Your Heart)‘, a cui è associato un video girato da Savvas Stavrou.



Sono personaggi curiosi a cominciare dal nome i Chicano Batman, quartetto di Los Angeles che il 1° maggio farà uscire ‘Invisible People‘, quarto LP in carriera. Il loro caratteristico blend di funk, soul, surf e tropicalia è questa volta stato registrato nei celeberrimi Barefoot Studios di Hollywood, che tra le proprie mura hanno in passato ospitato gente come Stevie Wonder, Jackson 5, Jimi Hendrix e Marvin Gaye. ‘Pink Elephant‘ è un nuovo estratto dall’album di prossima uscita, che segue di qualche settimana ‘Color My Life‘.