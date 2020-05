Le news di oggi: Owen, Paul Weller, Ariel Pink, Christian Lee Hutson, Nation Of Language

Terminati gli impegni con gli American Football, Mike Kinsella può ora concentrarsi sul suo progetto solista Owen. Con questo moniker è in effetti molto più prolifico, tanto che ‘The Avalanche‘, nuovo album che uscirà il 19 giugno per Polyvinyl, è già il decimo LP in autonomia. E’ preceduto da un singolo intitolato ‘A New Muse‘ e verrà seguito da un tour nordamericano che, nelle intenzioni del musicista, dovrebbe partire a fine luglio per terminare a settembre.



Venerdì 19 giugno che è peraltro data da segnare in agenda, perché vedrà uscire parecchi dischi importanti. Non può non esserlo il nuovo di Paul Weller, ‘On Sunset‘: oggi il Modfather ne ha condiviso un altro estratto, una canzone intitolata ‘Village‘ in cui suona anche il suo ex compagno di Style Council Mick Talbot. Il brano, decisamente positivo, vuole essere un invito a godere delle piccole cose che ci circondano anziché perseguire inutilmente traguardi impossibili.



Nuova musica anche da Ariel Pink, che per la serie di singoli ‘Looking Glass‘, compilata dall’etichetta con cui collabora da tempo, la Mexican Summer, ha reso pubblico oggi un inedito intitolato ‘Iron Worrier‘. Il pezzo era già stato eseguito dal vivo dal cantautore californiano, ma non era mai stato registrato in studio, almeno fino a oggi.

Iron Worrier by Ariel Pink

Ci sono gli ‘inseparabili’ Conor Oberst e Phoebe Bridgers nel divertente video del nuovo singolo di Christian Lee Hutson, ‘Get The Old Band Back Together‘. La canzone farà parte del prossimo album del cantautore losangelino, ‘Beginners‘, che uscirà il 29 maggio. Prodotto dalla stessa Bridgers, vede collaborare un altro Bright Eyes, Nathaniel Walcott, che ha arrangiato gli archi. Il nuovo brano è il quarto estratto dal disco dopo ‘Talk’, ‘Northsiders’ e ‘Lose This Number’.



Se amate i New Order, allora dovrebbero piacervi parecchio anche i Nation Of Language, che esordiranno su LP il 22 marzo. ‘Introduction, Presence‘ conterrà anche la nuova ‘The Wall & I‘, canzone diffusa oggi dopo altre quattro anticipazioni: ‘Friend Machine‘, ‘September Again‘, ‘Tournament‘ e ‘Rush & Fever‘.