Le news di oggi: Paul McCartney, Julien Baker, King Gizzard, Architects

Era dunque tutto corretto: il nuovo album di Paul McCartney si intitolerà ‘McCartney III‘ e uscirà nel 2020, dunque a 50 anni di distanza da ‘McCartney‘ (1970) e a 40 da ‘McCartney II‘ (1980). Come i due ‘capitoli’ precedenti, è completamente scritto, prodotto e suonato dall’ex-Beatle: “Durante il lockdown sono rimasto chiuso nella mia fattoria nel Sussex con la famiglia; potevo andare in studio tutti i giorni“, racconta Paul. “Avevo delle canzoni non finite che ho ripreso, passo passo vi ho aggiunto degli altri strumenti e alla fine mi sono trovato con un album intero. È stato molto divertente fare musica per sé stessi piuttosto che per lavoro“. A quanto pare, Macca ha inciso dal vivo voce, chitarra e piano e vi ha poi sovrapposto basso e batteria. Quello che sarà il suo 18° album solista sarà distribuito dall’11 dicembre su Capitol Records, ad eccezione di due edizioni limitate in vinile che verranno pubblicate dalla Third Man Records di Jack White.



Nuovo LP in vista anche per Julien Baker, che il 26 febbraio 2021 farà uscire ‘Little Oblivions‘, suo terzo lavoro in carriera. Registrato nella sua Memphis da Calvin Lauber e mixato da Craig Silvey (The National, Florence & the Machine, Arcade Fire), anche in questo vede l’intestataria dell’opera suonare tutti gli strumenti. Primo estratto è il singolo ‘Faith Healer‘.



Come sempre discograficamente esagerati, i King Gizzard & The Lizard Wizard hanno pronti addirittura due nuovi album: uno dal vivo, intitolato ‘Live In S.F. ’16‘ e uno di inediti, che si chiamerà semplicemente ‘K.G.‘. Quest’ultimo pare essere il degno erede di ‘Flying Microtonal Banana‘ del 2017 e come esso è basato sui microtoni. Conterrà i tre singoli usciti sinora, ‘Straws In the Wind‘, ‘Honey‘ e ‘Some Of Us‘, così come il nuovo ‘Automation‘, diffuso oggi.



‘For Those That Wish to Exist‘ è il titolo del nuovo LP dei rudi Architects. Uscirà anch’esso il 26 febbraio (per Epitaph) e conterrà ben 15 tracce incluso il primo singolo ‘Animals‘. Al suo interno vanta tre illustri collaboratori: Winston McCall dei Parkway Drive, Mike Kerr dei Royal Blood e Simon Neil dei Biffy Clyro. Secondo il batterista Dan Searle, che è anche l’autore dei pezzi, il disco vuole spronare il genere umano alla presa di responsabilità per salvare il pianeta e la propria specie.