Le news di oggi: Pearl Jam, Deerhoof, Soft Plastics, Deeper, Fake Names

Mancano solo un paio di giorni a ‘Gigaton‘, l’atteso nuovo album dei Pearl Jam, ma Eddie Vedder e soci continuano a svelarne nuove tracce: l’ultima in ordine di tempo si intitola ‘Quick Escape‘ ed è un brano sui disastri ambientali perpetrati dalla società contemporanea. Segue i già noti ‘Dance Of The Clairvoyants‘, ‘River Cross‘ e ‘Superblood Wolfmoon‘.



Due invece gli inediti condivisi oggi dai Deerhoof, che hanno anche annunciato il loro nuovo LP: ‘Future Teenage Cave Artists‘ arriverà il 29 maggio via Joyful Noise. Con questo disco, la rockband californiana festeggia contemporaneamente il 15° album in carriera e il 25° anno dalla formazione. I due brani resi pubblici oggi sono la title-track e un altro che si intitola ‘The Loved One‘.





Hanno praticamente solo cambiato nome i Frog Eyes: 3/4 di loro (il frontman Carey Mercer, la moglie/batterista Melanie Campbell e la tastierista Shyla Seller), dopo essersi sciolti nel 2018, hanno formato una nuova band chiamata Soft Plastics. Il loro album di debutto, ‘5 Dreams‘, arriverà più avanti nel 2020, ma da oggi è possibile ascoltarne il primo estratto, che si intitola ‘Rope Off The Tigers‘. Il disco è testualmente descritto come “post-punk, new wave, mariachi, new-wave mariachi, dub, hip hop, goth-rock infused romp, che prende spunto e porta rispetto a Blixa Bargeld, Ryuichi Sakamoto, Talk Talk, Happy Mondays“.



Sono giunti al sophomore i Deeper, band post-punk di Chicago che venerdì prossimo per Fire Talk Records farà uscire ‘Auto-Pain‘. Più recente estratto è un brano intitolato ‘The Knife‘, che segue i già condivisi ‘Run‘, ‘This Heat‘ e ‘Lake Song‘.



Dal post-punk al punk-rock, con il neonato supergruppo chiamatosi Fake Names che farà uscire il proprio album di debutto omonimo il prossimo 8 maggio su Epitaph. Ne faranno parte Brian Baker (Minor Threat, Dag Nasty, Bad Religion), Dennis Lyxzén (Refused, International Noise Conspiracy), Michael Hampton (S.O.A., Embrace One Last Wish) e Johnny Temple (Girls Against Boys, Soulside), che hanno tutti insieme congegnato, secondo la press-release, “28 minuti di energia sfrenata“. Un esempio è il singolo ‘Brick‘.