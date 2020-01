Le news di oggi: Pearl Jam, U.S. Girls, Boomtown Rats, Humanist, White Buffalo

L’undicesimo album dei Pearl Jam è da poco ufficiale: si intitolerà ‘Gigaton‘ e uscirà il 27 marzo per Monkeywrench/Republic con la copertina che potete vedere qui sopra. Per Eddie Vedder e soci si tratta del primo disco di inediti dal 2013. “E’ stato un lungo viaggio, allo stesso tempo misterioso e disorientante, ma anche un percorso emozionante e sperimentale verso la redenzione musicale“, afferma aulico il chitarrista Mike McCready. Per scoprire come questa redenzione sia potuta avvenire bisognerà attendere ancora, l’annuncio del nuovo disco è infatti giunto senza la diffusione di alcun estratto.

A distanza di due anni dall’ottimo ‘In A Poem Unlimited‘, Meghan Remy in arte U.S. Girls ha pronto il seguito: si chiamerà ‘Heavy Eyes‘ e uscirà il 6 marzo per 4AD. Registrato in presa diretta agli Hotel 2 Tango di Montreal, vede la partecipazione di ben venti musicisti tra cui il sassofonista della E Street Band Jake Clemons. Contiene 10 inediti scritti insieme a Basia Bulat e Rich Morel, e tre rivisitazioni di brani del repertorio della cantautrice nordamericana. Primo estratto è una canzone intitolata ‘Overtime‘.



Sono invece ben 36 gli anni che i fan dei Boomtown Rats hanno dovuto attendere per vedere uscire un loro nuovo LP: ‘Citizens Of Boomtown‘ arriverà il 13 marzo dando seguito a ‘In The Long Grass‘ del 1984. Si tratta del settimo album in carriera per il gruppo irlandese, prodotto dal bassista Pete Briquette. Primo singolo è un brano intitolato ‘Trash Glam Baby‘.



Arriverà il 21 febbraio l’album d’esordio di Humanist, progetto personale dell’ex chitarrista degli Exit Calm Rob Marshall. A supportarlo un cast di vocalist d’eccezione tra cui Dave Gahan, Mark Lanegan, Ron Sexsmith, Mark Gardener e Jim Jones. Presteranno voce ad alcune delle 15 tracce dell’omonimo LP definito “fuzzed-out industrial melody and noise“. Ad anticiparlo il singolo ‘Shock Collar‘, dove presta la voce il frontman dei Depeche Mode.



Dovrebbe presto pubblicare un nuovo album anche Jake Smith alias White Buffalo, che ha appena firmato per la Snakefarm del gruppo Universal. Chissà se le sue nuove canzoni saranno pronte per il suo prossimo concerto italiano, lunedì 27 aprile all’Alcatraz di Milano, per cui i biglietti sono già in prevendita su Ticketone a 25 euro più diritti e commissioni.