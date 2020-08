Le news di oggi: Phoenix, London Grammar, Cabaret Voltaire, Groove Armada, Dirty Projectors, Will Butler

È finalmente tra noi il nuovo singolo dei Phoenix. È stato presentato in anteprima questa sera nel podcast di Zane Lowe su Apple Music, ma contemporaneamente è stato postato anche su YouTube. Si intitola ‘Identical‘ e, oltre a essere stato scritto in memoria di Philippe Zdar (produttore del loro celeberrimo ‘Wolfgang Amadeus Phoenix‘ e scomparso tragicamente lo scorso anno), sarà parte della colonna sonora di ‘On The Rocks’, il nuovo film di Sofia Coppola (notoriamente la compagna del frontman Thomas Mars) con Bill Murray, Rashida Jones, e Marlon Wayans. Il fratello di Sofia, Roman, è invece il regista del video che trovate qui sotto.

Anche per i London Grammar c’è un nuovo singolo: si intitola ‘Baby It’s You‘ e sarà diffuso per la prima volta su YouTube alle 19:30 di questa sera. Farà probabilmente parte del terzo LP del trio di Nottingham, di cui per il momento non si conoscono ancora il titolo e la data di pubblicazione. Sarà in ogni caso il seguito di ‘Truth Is A Beautiful Thing‘ del 2017.

Dopo 16 anni, torna a far parlare di sé il marchio Cabaret Voltaire, storica band tra post-punk ed elettronica sperimentale attiva in una prima fase dal 1973 al 1994. Richard H. Kirk, ad oggi l’unico musicista dietro al moniker, il 20 novembre pubblicherà ‘Shadow Of Fear‘, a tutti gli effetti il successore di ‘The Conversation‘ del 1994. “Obbiettivo della missione: nessuna nostalgia. Non si applica alcuna regola. Qualcosa per il 21° secolo. No al vecchio materiale” è la stringata dichiarazione di intenti che lo stesso Kirk ha diffuso contestualmente al nuovo singolo ‘Vasto‘.



È di oggi anche la conferma del primo album dei Groove Armada degli ultimi 10 anni. Si intitolerà ‘Edge Of The Horizon‘ e arriverà il 2 ottobre per BMG. Conterrà 11 tracce, di cui 10 contenenti un featuring vocale, come il singolo diffuso oggi, ‘Lover 4 Now‘, cantato da Todd Edwards. Terminato durante il lockdown (“Ma c’è un’intensità, chiunque ci osservi potrebbe dire follia, che si attiva quando siamo completamente persi tra gli strumenti, i sintetizzatori e i dischi giorno e notte“), è stato ispirato, a detto dello stesso duo di producer inglesi, da “Ibiza, a bordo piscina, in quel momento della sera in cui il giorno diventa notte e tutto sembra possibile“.



Continua la serie di EP congegnata dai Dirty Projectors. Il terzo capitolo (di un totale di cinque) si intitola ‘Super João‘ e verrà pubblicato il 4 settembre da Domino. Ha la particolarità di essere “ispirato dalla bossanova” e di ospitare la collaborazione di King Tuff. Scrittura e produzione sono invece opera del leader del gruppo David Longsteth, che è anche il vocalist dei quattro brani in scaletta (come noto, l’idea alla base del progetto è stata quella di affidare le parti vocali di ciascun EP a un diverso membro del gruppo). Le 20 canzoni totali verranno poi raccolte in un’antologia intitolata ‘5EP‘ che uscirà il 13 novembre. Una di esse sarà ‘Holy Mackerel‘, il primo estratto da ‘Super João‘.



È arrivato oggi anche il nuovo singolo del nuovo album solista dell’Arcade Fire Will Butler. Si intitola ‘Close My Eyes‘ e, a detta del suo autore, è un brano sull’attesa di una felicità che non arriva perché si è troppo pigri per ricercarla. Farà parte di ‘Generations‘, che verrà pubblicato da Merge Records il prossimo 25 settembre.