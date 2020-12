Le news di oggi: Pinegrove, Orville Peck, Shame, Snuts, Sylvan Esso

Ammettiamo di non aver capito molto bene quale sarà la forma della prossima iniziativa artistica dei Pinegrove. Certo è il titolo, ‘Amperland, NY‘, e che accanto a un film, che dovrebbe essere la trasposizione in immagini di un racconto breve del frontman Evan Stephens Hall (con la regia di Kenna Hynes), ci sarà una colonna sonora composta da 22 canzoni del repertorio della band. Queste sono state ri-registrate live sotto la produzione del chitarrista Sam Skinner. Tra di esse vi è ‘Morningtime‘, un brano proveniente dal primo disco del gruppo (‘Pinegrove‘, 2012), primo estratto condiviso oggi.

Riflessi filmati anche per Orville Peck, che su YouTube ha diffuso un mini-documentario intitolato ‘The Orville Peck Story‘. Tutto molto stringato, perché in 7 minuti si può vedere Peck (secondo la nota stampa) “riflettere sul suo precoce amore per il palcoscenico, sull’influenza dei suoi idoli e sul suo approccio al jet-set della musica country“.



Nonostante il titolo, ‘Snow Day‘ non è il singolo natalizio degli Shame, bensì il terzo estratto da ‘Drunk Tank Pink‘, il loro nuovo album in uscita il 15 gennaio per Dead Oceans. Il brano, che a detta del frontman Charlie Steen tratta di “subconscio e sogni“, è accompagnato da un video diretto da Starkie Reay.



Altra band britannica in rampa di lancio sono gli Snuts, che il 19 marzo pubblcheranno ‘W.L.‘, il loro atteso album di debutto. Registrato a Londra con la produzione del celebre Tony Hoffer (già al lavoro con Beck, M83, Phoenix, Kooks, Belle And Sebastian e tanti altri), è descritto dal frontman Jack Cochrane, non senza ambizione, come “una collezione di pietre miliari e melodie che segnano il tempo, un sogno che abbiamo fatto diventare realtà“. Conterrà molti dei singoli già editi del quartetto scozzese, tra cui ‘Elephants‘, ‘All Your Firends‘, ‘Maybe California‘, ‘Glasgow‘ e il recente ‘Always‘.

È di poco più di un paio di mesi fa ‘Free Love‘, l’ultimo LP dei Sylvan Esso. Il duo americano ha già dato una nuova versione ad alcune delle tracce del disco, coadiuvata da una band molto allargata di 10 elementi tra cui spiccano membri di Bon Iver, Wye Oak, Hiss Golden Messenger, Mr. Twin Sister, Hand Habits, Daughter Of Swords e Mountain Man. Si tratta del collettivo che li accompagna dal vivo, con cui avevano fatto uscire un live-album, ‘With‘, ad aprile di quest’anno. Le sei canzoni prescelte fanno parte di un EP denominato ‘With Love‘ già disponibile sulle piattaforme streaming.