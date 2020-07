Le news di oggi: Pixies, James Dean Bradfield, Widowspeak, Porridge Radio, Nick Cave

Bisognerà attendere il 2021 anche per rivedere i Pixies in Italia: i concerti in programma quest’estate sono infatti stati rimandati alla prossima. Lunedì 28 giugno Frank Black e soci recupereranno la data dell’Auditorium Parco della Musica di Roma (biglietti tra 25 e 40 euro più diritti e commissioni a seconda della postazione scelta) e martedì 17 agosto quella del Sud Est Indipendente Festival di Lecce (biglietti 35 euro + d.p.). Come consuetudine, i biglietti già acquistati rimarranno validi per il nuovo appuntamento.

Giunta oggi anche la conferma del secondo album solista di James Dean Bradfield, vocalist dei Manic Street Preachers. ‘Even Is Exile‘ uscirà il 14 agosto, con le musiche composte dallo stesso Bradfield e i testi scritti da Patrick Jones, che ha la particolarità non solo di essere un noto poeta gallese, ma anche quella di avere un stretto legame di parentela con l’altro Manics Nicky Wire: è suo fratello. Il disco sarà un concept sulla vita del musicista, insegnante e attivista cileno Victor Jara. Nuovo estratto è un brano intitolato ‘The Boy From The Plantation‘, che segue i già condivisi ‘There’ll Come A War‘ e ‘Seeking The Room With The Three Windows‘.







Si intitola ‘Plum‘ il nuovo album dei Widowspeak: il duo dream-folk newyorkese lo farà uscire il prossimo 28 agosto per Captured Tracks. Il loro quinto album in carriera è stato prodotto da Sam Evian (Cass McCombs, Kazu Makino, Hannah Cohen) e mixato Ali Chant (PJ Harvey, Aldous Harding, Perfume Genius) al Flying Cloud Studio sui monti Catskills. Già due le anticipazioni condivise: i singoli ‘Breadwinner‘ e ‘Money‘.





E’ un brano non legato ad alcun LP, invece, la collaborazione tra Dana Margolin dei Porridge Radio e Lilly West in arte Lala Lala: si intitola ‘Good For You’ ed è stato composto a distanza, tra Brighton e Chicago, durante il lockdown, e quindi prodotto dal batterista degli stessi Porridge Radio Sam Yardley.

Nello scorso mese di giugno Nick Cave si è esibito al pianoforte completamente da solo nell’illustre cornice della West Hall dell’Alexandra Palace di Londra. La performance, ripresa dal regista Robbie Ryan, andrà in onda in esclusiva su Dice TV alle 21 di giovedì 23 luglio. In scaletta brani “dall’intera carriera di Cave, partendo dai primi Bad Seeds ai Grinderman, fino al più recente album di Nick Cave & the Bad Seeds album, Ghosteen“. Per assistervi è necessario acquistare un biglietto che costa 16 sterline a questo link. Sarà l’unica occasione di vedere il concerto giacché la registrazione non rimarrà disponibile online.

Live-streaming a pagamento anche per Angel Olsen: verrà trasmesso alle 21 di martedì 14 luglio sempre su Dice TV. Lo show verrà trasmesso dal Masonic Temple di Asheville, North Carolina, con la regia di Ashley Connor e l’opening della ottima Hand Habits. In questo caso i biglietti costano 15 euro e sono disponibili qui.