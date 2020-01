Le news di oggi: Pixies, Pearl Jam, Radiohead, Devendra Banhart

Sono da oggi online sulle piattaforme streaming tre nuove canzoni dei Pixies. Si tratta delle versioni demo di ‘The Good Works Of Cyrus‘, ‘Please, Don’t Go‘ e ‘Chapel Hill‘, registrate nelle stesse sessioni di ‘Beneath The Eyrie‘, l’ultimo LP della band di Boston uscito lo scorso anno. Frank Black lo suoneranno in Italia in tre date estive: domenica 5 luglio all’Autodromo di Imola, mercoledì 8 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, e quindi sabato 29 agosto per il Sud Est Indipendente Festival di Lecce.



Proprio il 5 luglio a Imola saliranno sul palco anche i Pearl Jam, che oggi hanno ufficializzato la scaletta di ‘Gigaton‘, il loro nuovo album (l’undicesimo della loro carriera), che uscirà il 27 marzo. Sarà composta da 12 tracce con questi titoli: ‘Who Ever Said‘, ‘Superblood Wolfmoon‘, ‘Dance Of The Clairvoyants‘, ‘Quick Escape‘, ‘Alright‘, ‘Seven O’Clock‘, ‘Never Destination‘, ‘Take The Long Way‘, ‘Buckle Up‘, ‘Come Then Goes‘, ‘Retrograde‘, ‘River Cross‘.

Una “libreria” con tutte le informazioni ufficiali sui Radiohead è stata lanciata oggi sul sito della band, Radiohead.com. Gli utenti possono creare la propria tessera della Radiohead Public Radiohead e navigare nell’immenso archivio audio-video della band, con la possibilità di accedere a diversi contenuti speciali come materiale grafico, videoclip, concerti in HD e senza pubblicità, B-sides, merchandise, ecc. ecc. Contestualmente, sono state diffusi sulle piattaforme streaming alcuni brani fino a oggi non disponibili, come l’EP di debutto del 1992 ‘Drill‘, ‘I Want None Of This‘ (l’inedito uscito sulla compilation a scopo benefico ‘Help!: A Day In The Life‘ del 2005) e l’EP ‘TKOL REMIX 8‘, contenente i remix di alcuni brani di ‘The King Of Limbs‘, il loro album del 2011.







Oltre al concerto, già sold out, di domenica 9 febbraio al Teatro Dal Verme di Milano, Devendra Banhart sarà nuovamente in Italia in estate: il cantautore texano suonerà martedì 30 giugno al Teatro Romano di Verona e mercoledì 1 luglio al Teatro Romano di Fiesole (FI). I biglietti, di cui ancora non si conoscono i prezzi, saranno in prevendita da domani sul circuito Ticketone.