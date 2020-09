Le news di oggi: Pixies, Shins, Bruce Springsteen, Kurt Vile, Orville Peck

A un anno di distanza dal loro ultimo LP, ‘Beneath The Eyrie‘, i Pixies tornano a pubblicare musica inedita. Lo faranno fisicamente il 16 ottobre con un 7″ con due lati A, ‘Hear Me Out’/’Mambo Sun‘. Digitalmente, però, il primo dei due pezzi è già stato condiviso oggi. È cantato dalla ‘nuova’ bassista Paz Lenchantin, che ha scritto il testo partendo da una melodia creata all’organo da Frank Black.



C’è una canzone nuova anche per gli Shins: si intitola ‘The Great Divide‘ ed è anch’essa giunta oggi sulle piattaforme streaming. “È un misto di futurismo e nostalgia“, afferma James Mercer, che per registrala ha utilizzato strumenti sia analogici che sintetici, “da sintetizzatori vintage a un iPhone“. È accompagnata da un bel video di Paul Trillo, il che fa pensare, sebbene non ci sia alcuna ufficialità a proposito, alla possibilità che si tratti di un anticipo del nuovo album della band di Albuquerque.

È invece più che ufficiale ‘Letter To You‘, il nuovo LP di Bruce Springsteen che uscirà il 23 ottobre. Registrato con la E Street Band in soli cinque giorni, conterrà anche il nuovo singolo ‘Ghosts‘, reso di pubblico dominio quest’oggi. “È una canzone sulla bellezza e sulla gioia distare in una band“, dice del pezzo lo stesso Boss.

Non è un tributo a John Prine il nuovo singolo di Kurt Vile, ‘How Lucky‘, ma una cover eseguita proprio insieme al suo autore poco tempo prima di morire. Farà parte di un EP di cinque tracce del musicista di Philadelphia, ‘Speed, Sound, Lonely KV‘ che conterrà un’altro rifacimento di un brano di Prine (‘Speed Of The Sound Of Loneliness‘), una cover di Jack Clemons (‘Gone Girl‘) e due inediti. Il disco è stato registrato in un lungo lasso di tempo (4 anni) e vi collaborano anche Matt Sweeney, Dan Auerbach, Bobby Wood, Dave Roe e Kenny Malone.



Anche Orville Peck ha condiviso in giornata nuove versioni di pezzi già esistenti. Insieme all’altro country-man Paul Cauthen ha assunto lo pseudonimo di Unrighteous Brothers per rifare le celeberrime ‘You’ve Lost That Lovin’ Feeling‘ e ‘Unchained Melody‘ dei Righteous Brothers. Entrambe faranno parte di un 7″ che uscirà per il prossimo Record Store Day, i cui proventi verrano devoluti a MusiCares.