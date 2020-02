Le news di oggi: Rolling Blackouts C.F., Life, Patti Smith, Alanis Morrisette, Anderson Paak

Parla, almeno per il momento, esclusivamente internazionale la line-up dell’Handmade Festival di Guastalla (RE), manifestazione per tradizione a ingresso gratuito (e così dovrebbe essere anche quest’anno), che per il 2020 si terrà sabato 13 e domenica 14 giugno. In cartellone spicca il nome degli indie-rocker australiani Rolling Blackouts Coastal Fever, che si esibiranno nella seconda giornata, ma ci saranno anche gli inglesi Vanishing Twin, Porridge Radio, Tomaga e Demdike Stare, la berlinese Lucrecia Dalt, i canadesi Pelada e l’americano Scott Yoder. Altri nomi verranno annunciati nelle prossime settimane.

Oggi sono spuntati anche tre concerti dei Life: i brit-rocker di Hull saranno venerdì 15 maggio al Blah Blah di Torino, sabato 16 al Colorificio Kroen di Verona e domenica 17 al QueVida di Ravenna. Per il momento conosciamo soltanto il costo d’ingresso della data veneta, che è di 10 euro. Per accedere è necessario essere tesserati AICS.

Tre le date anche per Patti Smith, che questa volta verrà accompagnata dalla sua band: domenica 26 luglio si esibirà all’Auditorium Parco della Musica di Roma, lunedì 27 in piazza Napoleone a Lucca, e mercoledì 29 in piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone (FC). In tutti e tre i casi i concerti sono inseriti all’interno dei locali “Summer Festival”. Il prezzo dei biglietti: al netto di diritti e commissioni di prevendita, tra 30,50 e 43,50 euro per lo show romano, tra 34 e 90 euro per quello toscano, posto unico di 40 euro invece per quello romagnolo. I tagliandi saranno in prevendita da domani sul circuito Ticketone.

Lo scorso venerdì è stato annunciato l’unico concerto italiano del tour mondiale di Alanis Morrisette: avrà luogo giovedì 15 ottobre al Forum di Assago (MI). Sarà anche l’occasione di ascoltare dal vivo le canzoni del suo nuovo album, ‘Such Pretty Forks In The Road‘, che uscirà il 1° maggio e dal quale è già stato tratto un singolo intitolato ‘Smiling‘. Ad aprire il live, per il quale i biglietti saranno in vendita da giovedì, ci sarà un altro nome storico del cantautorato femminile, Liz Phair.



Una data nel nostro paese anche per Anderson Paak And The Free Nationals: saranno anche loro nel cast del Summer Festival di Lucca, esibendosi in piazza Napoleone martedì 7 luglio. Anche in questo caso opener d’eccezione: Little Simz. I biglietti, già in prevendita su Ticketone, vanno dai 40 ai 90 euro, a cui vanno aggiunti diritti e commissioni di prevendita.