Le news di oggi: Shame, Django Django, Matt Berninger, Bruce Springsteen, Rolling Blackouts C.F.

Dopo il nuovo album dei Fontaines D.C. e quello, imminente, degli Idles, finalmente qualcosa si muove anche dalle parti degli Shame. Il primo inedito dai tempi dell’esordio ‘Songs Of Praise‘ (2018) è stato reso di pubblico dominio oggi e si intitola ‘Alphabet‘. Dovrebbe essere apripista di un nuovo album di cui non ci sono ancora specifiche ufficiali. Il brano, decisamente rumoroso ed energico, è accompagnato da un video diretto da Tegen Williams che rappresenta la complessa relazione tra il frontman Charlie Steen e il proprio subconscio.

Anche da parte dei Django Django era un paio d’anni che non si sentiva nulla di nuovo. L’attesa è finita oggi, giacché la band londinese ha condiviso il nuovo singolo ‘Spirals‘. In questo caso l’anticipazione di un prossimo LP è apertamente dichiarata: “un assaggio di ciò che verrà“, lo descrive il gruppo in una nota, aggiungendo che la canzone è stata scritta “specificatamente per un futuro live-set“.



Dell’esordio solista di Matt Berninger dei National, invece, si sa da tempo: ‘Serpentine Prison‘ uscirà il 16 ottobre e conterrà anche ‘One More Second‘, nuovo estratto rivelato oggi. Si tratta del terzo singolo proveniente dall’LP in pubblicazione tra poco più di un mese dopo la title-track e ‘Distant Axis‘. Lo stesso Berninger lo definisce ispirato da ‘I Will Always Love You‘ di Dolly Parton, descrivendolo come “l’altra metà di quella conversazione“.

Grande sorpresa ha destato l’annuncio di un nuovo album di Bruce Springsteen, che verrà peraltro pubblicato piuttosto celermente: il prossimo 23 ottobre. ‘Letter To You‘, questo il titolo di quello che sarà il 20° LP della carriera del Boss, è stato altrettanto velocemente registrato in presa diretta nel suo studio casalingo, questa volta insieme all’inseparabile E-Street Band. “Abbiamo completato il disco in soli cinque giorni, ed è stata una delle più grandi esperienze della mia vita. Mi piace il suono della band che suona completamente live in studio“, afferma un entusiasta Springsteen, che oggi ne ha diffuso il primo estratto, un brano intitolato come il disco, ‘Letter To You‘.



Non sono riusciti a venire in Italia nel 2020, ma lo faranno nel 2021: i Rolling Blackouts Coastal Fever suoneranno martedì 8 giugno del prossimo anno al Magnolia di Segrate (MI), per quella che sarà un’unica data italiana. I biglietti, che costeranno 18 euro più diritti e commissioni, saranno in prevendita da domani sul circuito Ticketone.