Le news di oggi: Shame, Fantastic Negrito, Warpaint, Mattiel, Black Keys

Stiamo andando un po’ a memoria ma quello degli Shame, se riuscirà a svolgersi, pare proprio essere il primo concerto indie-rock di un certo spessore dopo il lungo stop per la pandemia. È in programma giovedì 1 luglio 2021 al Parco Massari di Ferrara, all’interno dell’inscalfibile kermesse Ferrara Sotto Le Stelle, che sullo stesso palco, la stessa sera, presenterà anche i Massimo Volume. I biglietti, in prevendita sui circuiti Ticketmaster e Ticketone, costano 20 euro più diritti e commissioni. Sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo le canzoni di ‘Drunk Tank Pink‘ il secondo album della band inglese, uscito a gennaio. Per capire cosa sono gli Shame dal vivo si può guardare il docufilm ‘Live In The Flesh‘, pubblicato (anche su YouTube) lo scorso mese di marzo.



Al contrario degli Shame, Fantastic Negrito rinuncia a suonare quest’estate in Italia, rinviando le sue tre date all’anno prossimo. Pertanto, il bluesman americano suonerà nel nostro paese mercoledì 20 luglio 2022 all’Estate Fiesolana di Fiesole (FI), giovedì 21 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) e venerdì 22 al Pordenone Blues Festival. Confermati, invece, i concerti invernali, in calendario esattamente sei mesi prima: giovedì 20 gennaio all’Alcatraz di Milano, venerdì 21 all’Orion di Roma e sabato 22 all’Estragon di Bologna.

A cinque anni dal loro ultimo LP, le Warpaint tornano con un nuovo singolo che fa ben sperare per future pubblicazioni. Si tratta di un brano intitolato ‘Lilys‘, che è stato inserito nella colonna sonora della HBO ‘Made For Love‘, ma che, ci tengono a sottolineare loro, non è stato scritto appositamente: “Lo volevano utilizzare per lo show, e allora abbiamo dovuto finirlo più velocemente“, spiega la cantante e chitarrista Theresa Wayman. “Quando abbiamo iniziato a registrare l’album, abbiamo capito che avremmo voluto uscire con questa canzone come singolo“. “Un misto tra dream-pop e trip-hop“, la definisce stilisticamente Stereogum, azzeccandoci.



Novità anche da parte dei Mattiel, che conoscevamo come progetto solista di Mattiel Brown ma che apprendiamo essere diventati un duo, con l’ingresso nel gruppo del chitarrista Jonah Swilley. Venerdì scorso hanno rilasciato un bel singolo intitolato ‘Those Words‘ (a cui è associata una B-side denominata ‘Freedom Feels‘) che potrebbe anticipare il loro nuovo album.





Pubblicheranno presto un disco anche i Black Keys: ‘Delta Kream‘ arriverà il 14 maggio via Nonesuch Records e, come è noto, si tratta di un album di cover di vecchi brani blues. Tra di essi vi è anche ‘Going Down South‘, originariamente di R.L. Burnside, che funge da seconda anticipazione dell’opera.