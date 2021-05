Le news di oggi: Sleater-Kinney, King Gizzard, St. Vincent, Wolf Alice, Oscar Lang

Non molto dopo ‘The Centre Won’t Hold‘ (2019), le Sleater-Kinney sono nuovamente pronte a pubblicare un album: si intitola ‘Path Of Wellness‘ ed è il primo lavoro della band senza Janet Weiss alla batteria, uscita dal gruppo subito dopo la pubblicazione del precedente LP. Registrato a Portland tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno scorso, è auto-prodotto (altra novità assoluta) dalle stesse Corin Tucker e Carrie Brownstein. Verrà pubblicato l’11 giugno da Mom+Pop con una scaletta di 11 canzoni, tra cui il primo singolo ‘Worry With You‘.



Sempre intenti a far uscire dischi, i King Gizzard & The Lizard Wizard giungeranno al loro secondo LP del 2021 (nonché 18° in carriera) l’11 giugno prossimo. Si chiamerà ‘Butterfly 3000‘ e sarà caratterizzato da una scaletta composta da brani intitolati solamente con dei punti di domanda. Da capire se si tratti le denominazioni definitive o se queste celino una titolazione a sorpresa, ciò che pare certo è che si tratterà “del più gioioso e accessibile disco della loro carriera“, come precisa la relativa nota stampa. Le incognite seguitano anche a proposito della musica contenuta nel nuovo lavoro: la band australiana ha deciso di non anticiparlo con nessun estratto.

Del nuovo album di St. Vincent, ‘Daddy’s Home‘, si sa invece quasi tutto: arriverà il 14 maggio via Loma Vista. Ulteriore rivelazione è il terzo singolo, prodotto (come tutto l’LP) dalla stessa Annie Clark insieme a Jack Antonoff. Si tratta di un pezzo, intitolato ‘Down‘, che avrebbe reso orgoglioso Prince.



Una discreta attesa c’è anche per il nuovo album dei Wolf Alice. ‘Blue Weekend‘, che sarà disponibile all’ascolto dal 4 giugno tramite Dirty Hit, è anch’esso anticipato tra tre estratti, di cui l’ultimo in ordine di tempo si chiama ‘No Hard Feelings‘. Si tratta di una ballata molto discreta, descritta dalla frontwoman Ellie Roswell come “una canzone alla Ronettes, in stile Motown, sulla fine di una relazione e sul perché starci male“.



Promette bene quello che sarà il vero e proprio LP di debutto di Oscar Lang. ‘Chew The Scenery‘ verrà pubblicato il 16 luglio, anch’esso da Dirty Hit, e conterrà anche l’ariosa ‘Are You Happy?‘, secondo estratto dal disco. “Ho scritto questa canzone su un amico che stava passando un momento molto difficile e volevo fargli sapere che ero lì per lui“, rivela Lang a proposito del nuovo singolo.