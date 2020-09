Le news di oggi: Slowdive, Fleet Foxes, Cribs, Gord Downie, Adulkt Life

Se c’è una reunion che si può definire riuscita, è quella degli Slowdive: dal 2014 continuativamente in tour, e dal 2017 tornati a incidere album di inediti. ‘Slowdive‘, il disco uscito tre anni fa, avrà presto (anche se non si sa quando) un successore. Sono infatti ripetute le immagini della band in studio postate su Instagram dall’account ufficiale del gruppo, oltre che da quello di Rachel Goswell. Inequivocabile l’hashtag: #slowdivelp5.

Prospettiva temporale molto più limitata per i Fleet Foxes, che oggi hanno rivelato, non senza destare sorpresa, che domani uscirà un loro nuovo album. Intitolato ‘Shore‘, sarà udibile dalle 15:31 (per coincidere con l’equinozio d’autunno) nell’embed che vi appiccichiamo qui sotto. Si tratta del quarto LP in carriera per la band guidata da Robin Pecknold, successore di ‘Crack Up‘ del 2017.



Che il nuovo album dei Cribs, ‘Night Network‘, verrà pubblicato il prossimo 13 novembre già si sapeva; che è stato registrato ai 606 Studios di Los Angeles, quelli di proprietà di Dave Grohl, anche. Forse, però, non vi avevamo ancora detto che nel disco suona la chitarra anche l’ex Sonic Youth Lee Ranaldo. Lo fa in un brano intitolato ‘I Don’t Know Who I Am‘, che oggi è stato diffuso in qualità di secondo estratto dall’LP, e che arriva dopo l’altro singolo ‘Running Into You‘.



È purtroppo postumo il nuovo album di Gord Downie, ex frontman dei Tragically Hip scomparso dopo una lunga malattia nel 2017 a soli 53 anni. ‘Away Is Mine‘ uscirà il 16 ottobre (il giorno prima del terzo anniversario della sua morte) per Arts & Crafts. Era stato registrato appena tre mesi prima insieme al chitarrista degli Skydiggers Josh Finlayson. I demo di allora sono stati completati dal produttore Nyles Spencer con l’aiuto di vecchi amici e collaboratori di Gord, oltre che del figlio Lou. Lo stesso Finlayson e fratello di Downie, Robert, hanno rilasciato un comunicato in cui sottolineano che “Non sarà la sua ultima pubblicazione, ma queste sono le ultime 10 canzoni che Gord ha cantato prima di morire, l’ultima volta che ha cantato in un microfono“. Gli estratti diffusi oggi sono due brani intitolati ‘Hotel Worth‘ e ‘Useless Nights‘.





I Male Bonding hanno probabilmente realizzato uno dei loro sogni, fondando un super-gruppo insieme a uno dei loro idoli, ovvero l’ex frontman degli Huggy Bear Chris Rowley. Denominatisi Adulkt Life, il 6 novembre pubblicheranno per What’s Your Rupture? il loro album d’esordio chiamato ‘Book Of Curses‘. Anche in questo caso sono due gli estratti di recente condivisione, ‘Stevie K’ e ‘Taking Hits’ che seguono il già noto ‘Country Pride‘.