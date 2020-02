Le news di oggi: speciale canzoni nuove

Sono uscite un bel po’ di canzoni nuove questa settimana, la più rilevante è il secondo estratto dal nuovo album di King Krule, ‘Man Alive!‘, che arriverà via XL Recordings tra due settimane esatte, il 21 febbraio, con la copertina che potete vedere qui sopra. Il nuovo pezzo si intitola ‘Alone, Omen 3‘ ed è accompagnato da un bel video diretto da Jocelyn Anquetil, alla cui sceneggiatura ha partecipato lo stesso Archie Marshall.

E’ giunto giusto oggi il nuovo singolo di Hamilton Leithauser: il frontman dei Walkmen (che sono on hiatus dal 2014) ha diffuso un ottimo brano intitolato ‘Here They Come‘. Lo stesso cantautore newyorkese lo definisce “una canzone su un amico che cerca di fuggire dai propri problemi“, non specificando, però, se sia propedeutica a un suo nuovo album, che manca dal 2017 (‘I Had A Dream That You Were Mine‘ in collaborazione con Rostam).



In procinto di pubblicare un disco solista è anche l’ex Klaxons James Righton. ‘The Performer‘ uscirà il 20 marzo per l’etichetta di proprietà dei Soulwax, la Dewee, è stato mixato dagli stessi David e Stephen Dewaele, e conterrà anche ‘Edie‘, “un brano che ho scritto per mia figlia quando era piccolissima. Sembrava così fragile e indifesa in un mondo così grande e terrificante. Volevo dirle che sarebbe andato tutto bene“.

E’ ormai disponibile per tutti la prima metà di un altro esordio in autonomia, quello di Hayley Williams dei Paramore. Sono già ben cinque, infatti, le canzoni di ‘Petals For Armor‘ raccolte in EP udibile sulle piattaforme streaming. Oltre alle già note ‘Simmer‘ e ‘Leave It Alone‘ oggi sono arrivate ‘Creepin’‘, ‘Sudden Desire‘ e ‘Cinnamon‘, per la quale è stato anche realizzato un video diretto da Warren Fu. La seconda metà dell’LP sarà svelata tra qualche mese, l’8 maggio, quando uscirà il disco intero con distribuzione Atlantic Records.



Anche Christine And The Queens ha condiviso un nuovo singolo: si intitola ‘People, I’ve Been Sad‘ e serve anche a promuovere una nuova piattaforma online, ‘COLORSXSTUDIOS’, che si propone di “concentrarsi sui nuovi artisti più rilevanti e sui suoni più originali inserendoli in un contesto visivo che dà loro la possibilità di presentare la propria musica senza distrazioni“. Un esempio è proprio il video del nuovo brano della cantautrice francese.



Qualcosa bolle in pentola dalle parti dei Radio Dept. Un primo indizio è un singolo inedito intitolato ‘The Absence Of Birds‘ che, a detta della stessa band svedese, anticipa “dieci o più canzoni che verranno realizzate in qualche modo durante il 2020“. Il pezzo è, al solito, incantevole, così come il video, molto essenziale, che lo accompagna.



Nuovo album in vista anche per i Phantogram: si intitolerà ‘Ceremony‘ e arriverà il 6 marzo via Republic. Si tratta del quarto LP in carriera per il duo newyorkese, che però lo ha registrato per lo più a Los Angeles. Conterrà 11 tracce tra cui il singolo ‘Pedestal‘.

Collaboratore abituale di Okkervil River, Julia Jacklin e soprattutto Phoebe Bridgers, Christian Lee Hutson è in procinto di pubblicare il suo terzo album solista, primo su larga scala e proprio sotto la produzione della cantautrice americana: ‘Beginners‘ uscirà il 29 maggio per Anti-. Nel primo singolo, ‘Lose This Number‘, c’è proprio Phoebe ai cori insieme a Nathaniel Walcott dei Bright Eyes.



Vi avevamo parlato dei Disq e di quanto fosse atteso il loro album di debutto, ‘Collector‘, in arrivo il 6 marzo via Saddle Creek. Ieri la band americana ha diffuso il secondo estratto, un brano intitolato ‘Loneliness‘, il cui video è diretto da Jake Nokovic e John TerEick e che mostra, anche se solo inizialmente, un lato più riflessivo della (slacker-)rockband di Madison, Wisconsin.

Ci sono voluti ben sei anni per preparare il loro terzo album, ma gli svedesi I Break Horses sono finalmente tornati con nuova musica, nello specifico un singolo molto dream-pop intitolato ‘Death Engine‘. Farà parte di ‘Warnings‘, in arrivo l’8 maggio su Bella Union e prodotto da Chris Coady, lo stesso di diversi album dei Beach House.